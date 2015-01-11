Юные футболисты из Усть-Катава по приглашению Алексея Текслера посетили футбольный матч «Челябинска»

Ребята из ДЮСШ по мини-футболу поддержали на стадионе футбольный клуб «Челябинск». Алексей Текслер встретил ребят во время рабочей поездки в Усть-Катав и пообещал организовать поездку на большой футбол.В прошлом году у воспитанников ДЮСШ поселка Шубино Усть-Катавского муниципального района появилась универсальная спортивная площадка. Летом в ней можно играть в мини-футбол, а зимой – гонять шайбу. Этот объект появился в Шубино по поручению губернатора Алексея Текслера.В понедельник по приглашению губернатора ребята из этой спортивный школы посетили матч единственной профессиональной футбольной команды нашей области. Юные футболисты и их наставники с трибуны поддержали ФК «Челябинск» и получили сувениры с символикой клуба.
Источник: министерство физической культуры и спорта Челябинской области