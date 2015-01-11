В Челябинске сыграют новую версию пьесы Шекспира «Макбет»

Завтра, 10 сентября, челябинские зрители увидят первую театральную премьеру. Открывает новый сезон челябинский Камерный театр, который представит публике новую версию пьесы Шекспира «Макбет».Над спектаклем работала постановочная группа из Санкт- Петербурга во главе с режиссером Дмитрием Турковым. По словам постановщика, публика увидит оригинальную стилизацию, подкрепленную хенд-мейдом и современными технологиями. Так, к примеру, старинные мечи для спектакля ковали вручную, а вместо факелов используют 38 современных ламп, работающих по принципу мечей джедаев из саги о «Звездных войнах». Оборудование специально заказывали в Москве.«Зритель увидит на сцене европейский театр. Спектакль строго графичный, черно-белый, за счет игры светотени получаются очень интересные эффекты», – рассказал постановщик Дмитрий Турков.В текст пьесы постановщик внес корректировки. Кроме сцен из «Макбета», в спектакле прозвучат сонеты, отрывки из «Гамлета» и «Генриха V». Вместо трагедии публика увидит трагифарс. Однако пьеса не стала менее трагичной. Следуя за духом времени, режиссёр не теряет и дух Шекспира. В союзе с автором он придаёт известным мотивам новое звучание. Главный акцент сделан на внутреннем мире главного героя, Макбета, который пытается совладать со своим внутренним адом.Перед спектаклем зрители станут свидетелями поэтического баттла, в котором примут участие три ведьмы, прочившие Макбету королевскую корону.К работе над спектаклем в Камерном театре приступили сразу после новогодней кампании, первоначально премьера должна была состояться в мае.Билеты на все ближайшие спектакли были раскуплены заранее. Показы пройдут с соблюдением всех санитарных норм: в холле установлены санитайзеры, зрителей попросят надеть маски, которые можно будет приобрести прямо в театре. Из-за шахматной рассадки количество билетов сократилось вдвое. Так что на первый спектакль попадут только 100 счастливчиков.