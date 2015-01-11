Представители уличной молодежной культуры выступят на Фестивале «Продвижение» в Челябинске

В Челябинске 13-го сентября в рамках празднования Дня города в 15-й раз пройдет фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение». Ежегодно проект собирает самых смелых представителей уличной культуры и современных видов искусства и спорта.Главной площадкой фестиваля станет площадь Революции. Там гостей праздника ожидают танцевальные битвы по хип-хопу и брейк-дансу, граффити-контест, чемпионат по воркауту и показательные выступления по слэклайну.Параллельно в челябинском скейтпарке около здания общества «Динамо» (по улице Коммуны, 98/1) состоятся соревнования по экстремальным видам спорта: BMX, скейтбордингу и кикскутерингу (самокатному спорту).Начало мероприятий – в 13:00 часов. Подробности – в официальном аккаунте фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».
Фестиваль «Продвижение» организован Челябинской федерацией хип-хоп культуры при поддержке Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска.