Жителей Челябинской области ждет последний теплый день перед похолоданием

По информации синоптиков, ночью 11 сентября в регионе ожидается плюс 6-11, в горах и низинах – до плюс одного градуса.

В пятницу днем воздух прогреется до 19-24, в горной зоне – до 15 градусов, местами порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду и пройдут небольшие дожди.

Как следует из трехдневного прогноза, в дальнейшем ожидается понижение температуры воздуха днем на пять градусов – до 14-19, в ночные часы – до 4-9 градусов, местами не исключены кратковременные дожди.

https://dostup1.ru/society/Chelyabintsev-zhdet-posledniy-teplyy-den-pered-poholodaniem_129844.html