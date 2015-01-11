Фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска» состоится в новом формате

12 сентября в 17:00 часов в областном центре пройдет фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска». Победителя конкурса определят зрители в официальной группе Центральной Уральской лиги КВН в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/uralligakvn), где будет идти онлайн-трансляция мероприятия. Также посмотреть выступления команд можно будет в прямом эфире телеканала ОТВ.В фестивале примут участие девять команд: «ЯсноПонятно», Сборная УралГУФК, «Олег» (лига КВН «Открытая Уралка»); «Гуляем отдыхаем», «Диккенс, например», «Не очень ласковый октябрь» (Центральная Уральская лига); «Козырь» (телепроект «Детский КВН»), «Город N» (Первая лига), «Евразия» (Международная лига). Они покажут пятиминутные выступления в формате приветствия и поборются за кубок. После соревновательной части зрителей ждет сюрприз – большое выступление гостей из Высшей лиги МС КВН – команды «НАТЕ» (ст. Брюховецкая).Организатором мероприятия выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке Правительства Челябинской области, Администрации города Челябинска, Министерства образования и науки Челябинской области, Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска.
Подробности о последующих играх, розыгрышах призов и новости челябинского КВН можно найти в группах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».