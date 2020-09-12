Медведев предложил Текслеру возглавить региональное отделение «ЕР»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил губернатору Алексею Текслеру возглавить региональное отделение партии.

«За счет вашей активной работы по продвижению ценностей "Единой России" были достигнуты хорошие результаты на выборах. (...) Это дает мне основание предложить Вам возглавить нашу региональную партийную организацию», – сказал Медведев на совещании по итогам ЕДГ-2020.

Текслер поблагодарил Медведева за доверие. «Я вообще не привык прятаться, уходить в тень. На ближайшей партийной конференции этот вопрос будет рассмотрен», – сказал губернатор Челябинской области.

По его словам, ожидается, что представители «ЕР» получат минимум 40% в Заксобрании по партийным спискам. При этом кандидаты от партии выиграли почти во всех одномандатных округах.

https://dostup1.ru/politics/Medvedev-predlozhil-Texleru-vozglavit-regionalnoe-otdelenie-ER_129910.html