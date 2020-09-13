На Южном Урале пройдет проверка системы оповещения населения

В Челябинской области 2 октября в период с 11 до 14 часов будет проведена плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, сообщает министерство общественной безопасности.Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал оповещения «Внимание всем!» подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области.