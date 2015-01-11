2020-09-15YEKT07:00:00 | Губерния Победитель конкурса Чайковского и Челябинский симфонический оркестр откроют новый концертный сезон филармонии русской классической музыкой Источник: пресс-служба Челябинской государственной филармонии









17 сентября на сцене Концертного зала имени С.С. Прокофьева состоится открытие нового, 84 филармонического сезона. Откроют его Челябинский симфонический оркестр под управлением Адика Абдурахманова и обладатель первой премии XVI международного конкурса имени П. И. Чайковского, скрипач Сергей Догадин.После побед на престижных мировых конкурсах Сергей Догадин приобрёл международную известность как один из лучших скрипачей своего поколения. В 2019 году Сергей завоевал Первую премию и Золотую медаль на XVI Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в Москве. Среди других его значимых побед такие конкурсы как Международный скрипичный конкурс имени Й. Йоахима в Ганновере (Германия), Международный конкурс скрипачей в Сингапуре.Молодой музыкант выступает в лучших залах Европы (Золотой зал Музикферайн в Вене, залы Берлинской, Кёльнской и Варшавской филармоний, Концертгебау и Музикгебау в Амстердаме, Auditorio Nacional и Palacio de Congresos в Мадриде, Тонхалле в Цюрихе и в Дюссельдорфе, Tivoli в Копенгагене, Большом театре, Московской консерватории, концерном зале Чайковского и «Зарядье» в Москве, Большом зале Петербургской филармонии и Концертном зале Мариинского театра), сотрудничает с ведущими оркестрами мира и выдающимися дирижёрами, преподаёт в высших учебных музыкальных заведениях Китая и США.В программе концерта прозвучат сочинения Чайковского. Будут исполнены Пятая симфония и Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, давно и прочно занимающие почетное место среди шедевров мировой симфонической классики. За дирижерским пультом Челябинского симфонического оркестра – заслуженный артист России, профессор Адик Абдурахманов.Выступление одного из виртуознейших скрипачей современности в Челябинске состоится в рамках федеральной программы «Всероссийские филармонические сезоны», организованной Министерством культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонией.В день старта 84 филармонического концертного сезона, в 18.30, на здании Концертного зала Прокофьева будут торжественно открыты уличные часы. Церемонию открытия часов зрители увидят, находясь прямо в концертном зале: видео будет транслироваться на экран на сцене. Источник: пресс-служба Челябинской государственной филармонии17 сентября на сцене Концертного зала имени С.С. Прокофьева состоится открытие нового, 84 филармонического сезона. Откроют его Челябинский симфонический оркестр под управлением Адика Абдурахманова и обладатель первой премии XVI международного конкурса имени П. И. Чайковского, скрипач Сергей Догадин.После побед на престижных мировых конкурсахприобрёл международную известность как один из лучших скрипачей своего поколения. В 2019 году Сергей завоевал Первую премию и Золотую медаль на XVI Международном конкурсе имени П.И. Чайковского в Москве. Среди других его значимых побед такие конкурсы как Международный скрипичный конкурс имени Й. Йоахима в Ганновере (Германия), Международный конкурс скрипачей в Сингапуре.Молодой музыкант выступает в лучших залах Европы (Золотой зал Музикферайн в Вене, залы Берлинской, Кёльнской и Варшавской филармоний, Концертгебау и Музикгебау в Амстердаме, Auditorio Nacional и Palacio de Congresos в Мадриде, Тонхалле в Цюрихе и в Дюссельдорфе, Tivoli в Копенгагене, Большом театре, Московской консерватории, концерном зале Чайковского и «Зарядье» в Москве, Большом зале Петербургской филармонии и Концертном зале Мариинского театра), сотрудничает с ведущими оркестрами мира и выдающимися дирижёрами, преподаёт в высших учебных музыкальных заведениях Китая и США.В программе концерта прозвучат сочинения Чайковского. Будут исполнены Пятая симфония и Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, давно и прочно занимающие почетное место среди шедевров мировой симфонической классики. За дирижерским пультом Челябинского симфонического оркестра – заслуженный артист России, профессор.Выступление одного из виртуознейших скрипачей современности в Челябинске состоится в рамках федеральной программы «Всероссийские филармонические сезоны», организованной Министерством культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонией.В день старта 84 филармонического концертного сезона, в 18.30, на здании Концертного зала Прокофьева будут торжественно открыты уличные часы. Церемонию открытия часов зрители увидят, находясь прямо в концертном зале: видео будет транслироваться на экран на сцене. AzAzA 2020-09-15YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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