Офисы «Уралэнергосбыт» возвращаются к работе в новом формате

С 15 сентября «Уралэнергосбыт» возобновил работу всех офисов обслуживания в режиме видеоконсультирования. Потребители, как и прежде, могут прийти на очный прием и задать все накопившиеся вопросы. Общение с консультантом происходит посредством видеосвязи.

С 1 сентября работу в новом формате уже начали центры обслуживания в Челябинске, Копейске, Златоусте и Озерске, за две недели видеоконсультациями здесь воспользовались более 4.5 тысяч человек. Подавляющее большинство посетителей не почувствовало большой разницы, оценив простоту и удобство сервиса. В каждом офисе работает консультант, который помогает подключиться к видеосвязи, отсканировать документы или решить другие технические вопросы, поэтому сложности не возникли даже у клиентов старшего возраста. С 15 сентября на данный формат переходят все оставшиеся центры обслуживания компании, с полным перечнем адресов и новыми графиками работы можно ознакомиться на сайте https://uralsbyt.ru/contacts.

«Оценивая эпидемиологическую обстановку в области и стране, мы понимаем, что риски распространения коронавирусной инфекции по-прежнему высоки, сложно сказать, как долго продлится такая ситуация. Поэтому мы приняли решение перейти на новый, более безопасный для наших клиентов и сотрудников формат - видеоконсультирования. Для этого в офисах установлено все необходимое оборудование – моноблоки, камеры и сканы. Сотрудники прошли дополнительное обучение для взаимодействия с клиентами посредством видеосвязи. Пока отзывы положительные», - делится с нами директор по работе с клиентами Андрей Святых.

Схема обслуживания проста: получите талончик, дождитесь своей очереди, пройдите к любому свободному монитору, выберите доступного оператора и начните общение. Всех посетителей просят использовать маски и санитайзеры у входов. Каждые два часа происходит дезинфекция всего оборудования.

В компании обращают внимание, что в большинстве случаев посещать офис обслуживания необязательно. Все вопросы можно решить заочно, позвонив на бесплатную горячую линию 8-800-2222-500 или написав обращение в интернет-приемную на сайте uralsbyt.ru. Кроме того, подробную информацию по начислениям можно посмотреть в личном кабинете «Уралэнергосбыт». Здесь же можно передать показания, подписаться на электронную квитанцию или оплатить электроэнергию онлайн.

Пресс-служба, ООО «Уралэнергосбыт»

8(351) 214-54-64

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44313/