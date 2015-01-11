В Кыштыме начался отопительный сезон

Глава Кыштыма Людмила Шеболаева подписала постановление о начале отопительного сезона в детских садах и городской больнице.

В пресс-службе администрации уточнили, что такое решение принято в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями. Напомним, на этой неделе синоптики обещают сильные дожди, порывистый ветер и похолодание.

Ранее вице-губернатор Сергей Шаль сообщил, что Челябинская область готова начать отопительный сезон с 15 сентября. По стандартам, он стартует, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха опускается до восьми и ниже градусов.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-nachalsya-otopitelnyy-sezon_129944.html