Осталось всего две недели на подачу заявления на получение выплат на детей

До окончания приема заявлений на получение ежемесячных выплат на детей до трех лет и единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет осталось две недели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского регионального отделения пенсионного фонда, семьям, которые ещё не оформили выплаты на детей, необходимо подать заявление по 30 сентября (включительно). Полученные средства родители могут потратить на любые повседневные нужды.

Напомним, с предложением о новой выплате выступил президент Владимир Путин.

Право на ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей имеют семьи, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, рожденных в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года.

Изначально деньги выплачивались за три месяца – с апреля по июнь - равными платежами по пять тысяч рублей. Для тех, кто подаст заявление сейчас, выплатят сразу 15 тысяч рублей.

Право на единовременную выплату 10 тысяч рублей имеют семьи, воспитывающие детей, которым в этом году с 11 мая по 30 сентября исполнилось от 3 до 16 лет.

Оформить любую из указанных выплат родители могут дистанционно, а также обратившись лично в клиентскую службу управления ПФР или МФЦ.

«Подать электронное заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для детей от 3 до 16 лет можно через единый портал государственных услуг. На ежемесячную выплату (за апрель, май и июнь) в размере пять тысяч рублей для детей до 3 лет – через портал госуслуг и Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, - пояснила заместитель управляющего отделением ПФР по Челябинской области Нина Истомина.

Также право на выплаты имеют не только родители, но и усыновители, опекуны. Им необходимо подать заявление и правоустанавливающие документы в любое управление ПФР по месту жительства.

В пенсионном фонде настоятельно рекомендуют не откладывать оформление заявления на крайний срок и в ближайшее время подать его любым удобным способом.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/ostalos-vsego-dve-nedeli-na-podachu-zayavleniya-na-poluchenie-vyplat-na-detey