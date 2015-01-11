Озерский городской округ готов к подаче тепла

В настоящее время готовится Постановление главы Озерского городского округа о начале отопительного сезона. Объекты теплосетевого хозяйства к началу отопительного сезона готовы, получена вся необходимая разрешительная документация. Управлением ЖКХ администрации проведена проверка готовности управляющих организаций. По словам первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева, на этой неделе точечно будет подключено отопление в детских садах. На сегодняшний день учреждения социальной сферы подали заявки в ресурсоснабжающую организацию на подключение тепла. Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа