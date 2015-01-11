О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 15 сентября

По состоянию на вечер 15 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 155 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 48 человек с COVID-19, 106 пациентов лечатся амбулаторно, 1 – находится в стационаре г.Челябинска. За весь период наблюдения выздоровели 300 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 464 случая заболевания коронавирусом.

15.09.2020 выявлено 3 новых случая COVID-19: 1 больной госпитализирован в инфекционное отделение, 2 больных лечатся амбулаторно.

С начала периода наблюдения 9 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6 сентября; 14.09.2020г. умерли 2 пациента 1929 г.р. и 1932 г. р., причины смерти устанавливаются.

Всего с 13.03.2020г. по 15.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2121 Постановление об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 409 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 10812 исследований.

Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/