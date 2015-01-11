Мощный удар. Атмосферное давление обрушилось на Урале

Резкое изменение погоды на Южном Урале принесло не только похолодание и осадки, но и падение атмосферного давления. Оно обрушилось на несколько десятков пунктов от нормы.

Так, по сведениям регионального Гидрометцентра, сегодня утром, 16 сентября, показания приборов в Челябинске не превышали 719 миллиметров ртутного столба при норме в 741. Схожая ситуация сложилась и в других городах области. Причем, согласно прогнозам, в течение дня существенных изменений не предвидится.

Низкое давление может оказать серьезное негативное влияние на здоровье части жителей, которые остро реагируют на изменения метеоусловий. Они могут почувствовать недомогание, сонливость и общую слабость организма. Также возможны головные боли и тошнота. Особенно внимательными к своему самочувствию стоит быть пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертоникам.

Однако это в то же время не сулит резкого изменения и других погодных факторов. Пасмурная, дождливая и по-осеннему прохладная погода (+12-15 градусов) сохранится в течение этой и всей следующей недели. Небольшое потепление возможно лишь в субботу, 19 сентября – до +19 градусов – однако уже в воскресенье столбики термометров упадут до +15-ти, а к понедельнику – до +12 градусов.

https://www.cheltv.ru/moshhnyj-udar-atmosfernoe-davlenie/