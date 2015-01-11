25 школьников заболели. Коронавирус в Челябинской области: последние данные

В Челябинской области продолжают выявлять зараженных коронавирусом. По данным регионального Минздрава, такой диагноз за минувшие сутки поставили 79 жителям.

COVID-19 заболели еще 7 школьников, всего же с начала учебного года вирус подтвердили у 25 детей. По предписанию Роспотребнадзора, на карантин закрыт еще один класс. Ранее в регионе отправились на дистанционное обучение 4 класса в разных учебных заведениях.

Отметим, что по распоряжению губернатора до 20 сентября в регионе действует режим повышенной готовности.

https://www.cheltv.ru/25-shkolnikov-zaboleli/