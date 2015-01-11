На Южном Урале услуги психологического консультирования стали доступнее

В Челябинском областном центре социальной защиты «Семья» открылась служба семейного и индивидуального психологического консультирования «Доверие».ЧОЦСЗ «Семья» усиливает ресурсные возможности семейного и индивидуального психологического консультирования в очном режиме через кадровое обеспечение службы «Доверие». Это связано с тем, что значительно возрос запрос на очное консультирование психолога.Квалифицированный специалист окажет помощь в разрешении конфликтов, депрессии, страхов, поиске смысла жизни. Поможет преодолеть стресс, пережить утраты, нормализовать детско-родительские отношения и отношения в бракоразводном процессе и многое другое.Консультирование взрослых и детей осуществляется очно, бесплатно, срочно и профессионально.Первичная консультация проводится каждую среду. Обязательна предварительная запись по телефонам: 8 (351) 721-04-57, 8 (351) 721-79-12. Приемы проходят с 9.00 до 20.00 по адресу: Челябинск, ул. Румянцева, д. 19а. Сессионное консультирование с гражданами осуществляется по индивидуальному плану работы с психологом. Обратиться за помощью может каждый южноуралец.