Инклюзивный проект «Твори в пространстве равных!» открыл новые возможности для молодежи с инвалидностью

Челябинский клуб «Наше место» подвел итоги первого этапа онлайн-проекта «Твори в пространстве равных!». В интернете создано уникальное творческое пространство, полностью доступное для молодежи с инвалидностью, которое будет расширяться за счет новых направлений.

Напомним, инклюзивный проект «Твори в пространстве равных!» реализуется благодаря победе клуба «Наше место» в конкурсах Фонда президентских грантов и «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина, сообщает пресс-служба клуба.«За три месяца первого этапа мы выпустили 80 видеоуроков, 20 прямых трансляций, сняли три клипа. Проект объединил более 100 участников из разных городов Челябинской области и России,- поделилась руководитель проекта Александра Ходырева. - Ребята выбирали занятия по душе и занимались под руководством наших опытных педагогов танцами, вокалом, актерским мастерством, рисованием и жестовым языком. Многие из них говорят о том, что только в нашем творческом пространстве смогли раскрыться, что даже не подозревали, что способны, например, писать картины, не подозревали, что обладают вокальными талантами». «Мне проект дает возможность, несмотря на мои ограничения здоровья, реализовать себя в творчестве,- поделилась участница направления «Вокал» Анна Ртищева. - Если бы я в обычной жизни пошла в вокальную студию, я бы стеснялась, а в клубе «Наше место» и в проекте я ощущаю себя как «равный равному». По итогам первого этапа было снято три итоговых видео, где результаты своей деятельности представили участники направлений «Театр», «Жестовый язык», «Танцы» и «Вокал». Ребята, которые знакомились с различными техниками рисования, провели выставку работ.«Я очень рад, что к этому причастен, это первый опыт для меня - съемки в клипе,- рассказал участник направлений «Вокал» и «Танцы»Рустам Усманов, студент 4 курса ЮУГМУ. - Мне нравится идея объединить в нашем клипе вокал и жесты. У меня есть друзья слабослышащие. И я понимаю, каково им смотреть клипы и не слышать музыку и слова». [gallery] В следующем этапе проекта запланированы два новых направления: курсы для девушек PROfIL’ и «Перезагрузка». Участие в них позволит ребятам повысить свою самооценку, развить в себе свои сильные качества. Эта важная работа будет проходить под наставничеством лучших специалистов Челябинска. «Участницы направления PROfIL' получат знания по самопрезентации, улучшат свои коммуникативные навыки, научатся ухаживать за своим телом, лицом и правильно подбирать гардероб, - рассказала Александра Ходырева. - Но ребят ждет перезагрузка не только и не столько внешняя, сколько внутренняя. И мы приглашаем в наш проект молодых людей, где бы они ни жили, какие бы особенности здоровья не имели. Потому что проект «Твори в пространстве равных» - это возможность наполнить свою жизнь новыми красками». Узнать подробности можно в группе vk.com/tvorinashemesto. Для выбора направлений и регистрации необходимо заполнить анкету по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYcVTmdGj5j8R93wnMgIAtRU1-9iRGghZAqgf58e61KHIPHQ/viewform. Подробнее