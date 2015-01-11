«Сделаем!»: в Челябинской области пройдут масштабные субботники на водоемах

В рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем!» и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 19 сентября пройдет генеральная уборка на берегах водоемов Южного Урала. Волонтеры станут участниками Всероссийского турнира «Осенний Кубок Чистоты России 2020» и акции «Вода России».В серии субботников примут участие добровольцы со всей Челябинской области – индивидуально, семьями, в компании друзей, а также целыми предприятиями и учреждениями. Команды поборются за чистоту региона в лучших традициях соревнований «Чистые игры», направленных на пропаганду бережного отношения к окружающей среде и раздельного сбора отходов. Весь найденный мусор будет утилизирован, половина уйдет во вторичную переработку.На Южном Урале объединенный проект «Осенний Кубок Чистоты России 2020» и «Вода России» пройдут по адресам: г. Челябинск, набережная реки Миасс (Ленинградский мост, ориентир - Проспект Победы, 147);г. Челябинск, озеро Смолино (перекресток ул. Новороссийская/Гагарина на Кольце);поселок Октябрьский, ул. Ленина, 12 (старый р.п. Октябрьский);г. Коркино, ул. Сони Кривой,16 а;с. Уйское, берег реки Уй;г. Озерск, от памятника Победы на озере Иртяш в обе стороны;пос. Новогорный, начало - от ДК «Энергетик» до озера Улагач;п. Метлино, от базы отдыха «Онисовка» в правую сторону.Список игр для регистрации:https://cleangames.org/game/cleangamesozersk - г. Озерскhttps://cleangames.org/game/954ff580-f793-11ea-a151-9bf364b323b3 – п. Новогорныйhttps://cleangames.org/game/cleangamesMetlino – п. Метлиноhttps://cleangames.org/game/chelyabinck03/ - г. Челябинск, набережная р. Миассhttps://cleangames.org/game/chelyabinck01 – г. Челябинск, Смолиноhttps://cleangames.org/game/chelyabinck04 - п. Октябрьскийhttps://cleangames.org/game/c_guyskoe-2020 – с. Уйскоеhttps://cleangames.org/game/korkino74 – г. КоркиноОрганизаторы объединенного проекта - министерство экологии Челябинской области и ЧРЭОО «АнтиСмог».По вопросам участия в мероприятиях обращаться к координатору проекта в Челябинской области (тел. 8-951-481-17-20, Ефимова Олеся) или в пресс-службу министерства экологии Челябинской области: 264-78-58.Кроме того, по всему региону в этот день пройдут масштабные субботники в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». На берега озер и рек выйдут более 2500 добровольцев. Узнать подробности о местах проведения акции можно в администрациях муниципальных образований.«Мы приглашаем неравнодушных южноуральцев, желающих помочь сделать нашу область чище, присоединиться к масштабному мероприятию. Вместе нам удастся значительно больше! Подобные проекты формируют бережное отношение к природе, прививают полезные экологические привычки, позволяют бережнее и внимательнее относиться к окружающему нас миру», - обратился к жителям региона заместитель министра экологии Челябинской областиВиталий Безруков.