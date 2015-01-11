Артисты Челябинского оперного театра дадут благотворительный концерт для медработников

Концерт для медицинских работников готовят в Челябинском театре оперы и балета имени М.И. Глинки. Благотворительная акция состоится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Этот концерт – возможность сказать спасибо тем, кто оказал неоценимую помощь региону во время пандемии. Для медиков выступят ведущие солисты оперы и балета, симфонический оркестр и хор театра, сообщает пресс-служба театра.В программу «Осенняя рапсодия» вошли арии и дуэты из опер «Кармен» Жоржа Бизе, «Риголетто» Джузеппе Верди, оперетт «Цыганский барон» Иоганна Штрауса, «Сильва» Имре Кальмана, мюзикла «Мулен Руж» Крэйга Армстронга, адажио из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса, канкан из оперетты «Орфей в аду» Жака Оффенбаха. Прозвучат в этот вечер и популярные эстрадные песни: «Есть только миг» Александра Зацепина, «Люблю тебя» Арно Бабаджаняна, «Volare» Доменико Модуньо и другие.Зрители смогут насладиться прекрасными голосами Дарьи Аброськиной, Марии Гуйтар, Андрея Меркульева, Александра Сильвестрова, Эльвиры Авзаловой, Екатерины Батуевой (Бычковой), Гузельи Шахматовой, Дмитрия Никитина, Наталии Быстрик и Елены Роткиной.Благотворительный концерт для медицинских работников состоится 24 сентября на сцене Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки.
Источник: ЧГАТОБ имени М.И.Глинки