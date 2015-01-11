2020-09-21YEKT09:00:00 | Губерния На Южном Урале продолжат обучение педагогов и школьников финансовой грамотности В Челябинской области будет продолжен проект по продвижению финансовой грамотности. Обучение уже прошли около 700 южноуральских педагогов, в ближайшие годы участниками программы станут еще 300 работников системы образования. Итоги и перспективы реализации проекта обсуждались на мероприятиях с участием представителей Уральского филиала Финуниверситета, Челябинского регионального методического центра (РМЦ), министерства образования и учительского сообщества, сообщает пресс-служба вуза.На круглом столе, посвященном реализации программ по повышению финансовой грамотности учащихся в 2020-2021 учебном году, южноуральские педагоги рассказали об опыте внедрения программ в своих организациях и внесли предложения по актуализации проекта. По итогам сотрудники Челябинского РМЦ приняли решение обратиться в Федеральный методический центр с предложением усовершенствовать базовую программу, включив в нее изучение таких тем, как: «Современные виды денег», «Мобильные приложения по финансовой грамотности», «Валюта», «Собственный бизнес», «Финансовый рынок и его структура». Также в дальнейшем предполагается расширить юридические аспекты, защиту прав потребителей. Также директор Уральского филиала Финуниверситета Анатолий Якушев, его заместитель по научной работе, руководитель Челябинского РМЦ Ирина Кетова провели встречу с первым замминистра образования и науки Челябинской области Еленой Коузовой. Стороны обсудили вопрос о результатах реализации проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности». Участники встречи рассмотрели возможность внедрения в практику образовательных организаций региона учебных программ и материалов, которые были бы нацелены на формирование компетенций учащихся в сфере финансовой грамотности, а также определили перспективы повышения квалификации педагогов.Как отметила Елена Коузова, минобразования уже два года оказывает организационную и информационную поддержку деятельности Челябинского РМЦ. Всего с сентября 2018 года по настоящее время обучение по финансовой грамотности прошли 677 педагогов. По оценкам минобра, соответствующие занятия проводятся во всех организациях общего образования, но существует потребность в дальнейшей подготовке педагогов, всего – трехсот человек: начальная школа – 70 человек; основная – 100; средняя – 100; организации СПО – 20; детские дома –­ 10. В первую очередь для педагогов необходимы базовые программы по финансовой грамотности, а также программы по методике преподавания в школьных предметах.Участники встреч пришли к выводу о необходимости продолжить деятельность РМЦ Уральского филиала Финуниверситета на постоянной основе. В числе предложений по дальнейшему развитию работ по повышению финансовой грамотности в регионе были высказаны следующие: подготовить проект регионального минобразования о необходимости организации дополнительного обучения 300 педагогов в 2021-2023 годах; на систематической основе проводить поддерживающие мероприятия и повышение квалификации по актуализации и углублению знаний уже обученных педагогов, а также по методике преподавания финансовой грамотности в рамках школьных предметов. AzAzA 2020-09-21YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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