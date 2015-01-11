Редактор газеты «Карталинская новь» стала победителем главного журналистского конкурса России

Главный редактор газеты «Карталинская новь» Сания Жамбусинова вошла в число победителей Всероссийского конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение. Награждение состоялось на фестивале СМИ «Вся Россия», открывшемся 20 сентября в Сочи.Всего на суд жюри было представлено 655 работ, вышедших на радио и телевидении, в газетах и интернет-изданиях. Лучшими назвали материалы четырех авторов, среди них главный редактор газеты «Карталинская новь» (г. Карталы) Сания Жамбусинова. Отмеченная экспертами публикация южноуральской журналистки называется «Семь лет, отвоеванных у смерти». В ее основу легла личная история автора. Сания Рахмеджановна откровенно рассказала о последнем дне родной сестры, боровшейся с онкологическим заболеванием.«Острая боль, которую мне пришлось испытать, когда смерть забрала близкого человека, так искренне любившего жизнь, вылилась в строки материала, - говорит Сания Жамбусинова. - Для меня важно, что профессиональное сообщество оценило эту статью. Рассказывая о последнем дне сестры, хотела, чтобы люди, у которых онкология, понимали, как далеко шагнула сегодня медицина. Что не надо отчаиваться, что надо жить и наслаждаться каждым отпущенным мигом».Как шла работа над таким «особенным» материалам, наша землячка рассказала на мастер-классе победителей конкурсов СЖР. Также она поделилась с коллегами опытом создания крупных газетных проектов – «Родники Карталинского района», «Древо жизни: семейная летопись» и многих других.Отметим, что на Форум современной журналистики «Вся Россия-2020» съехались около тысячи представителей отечественной прессы. Челябинскую область представляют 16 руководителей СМИ. Впереди у участников Форума еще три рабочих дня, которые завершит торжественная церемония награждения по другим творческим профессиональным конкурсам Союза журналистов. Имена дипломантов по некоторым из них уже озвучены, среди них также есть южноуральцы. Высокую оценку заслужила и работа Союза журналистов Челябинской области, который вошел в двадцатку лучших в стране, заняв седьмое место.
Источник: Союз журналистов Челябинской области