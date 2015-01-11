Проект «Дайте шанс» помогает социальной адаптации молодых челябинцев с ментальными нарушениями

В 2020 году День осеннего равноденствия придется на 22 сентября. В 16 часов 31 минуту по московскому времени (в 18 часов 31 минуту по местному времени) в северном полушарии наступит астрономическая осень, в южном – весна Подробнее
Три года подряд в рамках областной программы «Реальные дела», которая предусматривает финансирование социально-значимых проектов, в Озерском городском округе проводится ремонт в образовательных организациях. С 2018 года в Озерске удалось модернизировать более 40 школ и детских садов. Подробнее
В Дежурную часть полиции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск с заявлением обратился 28-летний местный житель. По его словам, в вечернее время, неизвестный, путём взлома дверного короба, проник в его квартиру и украл бытовую технику общей стоимостью 111 289 рублей и скрылся с места происшествия. Подробнее
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск установлено, что 27-летний местный житель систематически предоставлял принадлежащий ему дом на территории садового товарищества, расположенного в черте города, наркозависимым людям для потребления запрещенных веществ, снабжая их посудой для приготовления наркотических средств и убирая следы их потребления. Подробнее
Второй год в Ленинском районе Челябинска реализуется программа «Дайте шанс» проекта «Социальная адаптация молодых инвалидов с ментальными нарушениями». Цель проекта — занятость «особой» молодежи и ее социализация в обществе. Посещать занятия по социально-бытовой и социально-средовой адаптации может любой челябинец в возрасте от 18 до 45 лет с ментальными нарушениями, сообщает министерство социальных отношений.Программа «Дайте шанс» включает обучение молодых инвалидов навыкам, необходимым для самостоятельной жизни. Занятия проводятся на базе отделения дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Челябинска. На очередной встрече ребята учились самостоятельно делать покупки в магазине и из приобретенных продуктов делать салат.Сначала изучили рецепт и определили, какие продукты понадобятся для приготовления блюда, записали их. В магазине делали покупки строго по списку, избегая спонтанных трат. По словам специалистов, делать самостоятельный выбор оказалось непросто: к примеру, понадобилась помощь в выборе йогурта. Далее на кухне нашли необходимую посуду и приступили к приготовлению салата.«В ходе промежуточной диагностики молодых инвалидов с ментальными нарушениями мы отмечаем, что проведенная в рамках проекта реабилитация формирует у молодых людей умения определять время по часам, планировать свои дела, соблюдать технологию приготовления пищи. Также они учатся правилам дорожного движения, как проложить маршрут следования, купить что-то в магазине, — отметила заведующая отделением дневного пребывания Елена Мелех. — Овладение знаниями и умениями взрослой самостоятельной жизни существенно повышает возможность молодых людей с особенностями развития перейти от пассивного, зависимого существования к активной и самостоятельной, качественно иной жизни».
Источник: Пресс-служба минсоцотношений Челябинской области