Стартовал сбор заявок на получение грантов на развитие туризма в России

Ростуризм начинает сбор заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. Это новая мера поддержки в туристической отрасли. На ее реализацию Правительство Российской Федерации выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей. Финансирование получат проекты, которые связаны с созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно отдыхать на природе. Речь идет о современных кемпингах, автокемпингах, модульных отелях, сообщает Федеральное агентство по туризму. Помимо этого, гранты будут выделяться на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности, организацию зон отдыха и др. Выплаты также будут предоставляться на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.Претендовать на получение субсидии могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства – не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей. Заявки можно подавать в электронной форме по принципу президентских грантов.Сбор заявок продлится до 8 октября 2020 года.Подробная информация, правила и ответы на самые распространенные вопросы размещены на сайте конкурса.Положение о проведении конкурса.Постановление №1619 об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.