» Ветер в Челябинской области усилится от крепкого до штормового

В предстоящие сутки на Южном Урале будет очень ветрено – юго-западный с переходом на северо-западный в течение 24 часов усилится от крепкого до штормового, что чревато возникновением чрезвычайных ситуаций.

Так, по данным Челябинского гидрометцентра 23 сентября на территории области ожидаются умеренные дожди, порывы ветра до 23 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта, южноуральцев ожидает 9-балльный шторм.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий, но нельзя делать этого около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами и деревьями, которые могут обрушиться при резком порыве ветра», – говорится в рекомендациях.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

Руководители муниципальных образований, органов местного самоуправления, организаций, предприятий, жилищно-коммунальных служб должны своевременно принять меры и привести населенные пункты, объекты экономики и жилье в пожаробезопасное состояние.

https://dostup1.ru/society/Veter-v-Chelyabinskoy-oblasti-usilitsya-ot-krepkogo-do-shtormovogo_130126.html