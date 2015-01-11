» Стартапы и компании Южного Урала могут получить на свои ИТ-проекты гранты до 300 миллионов рублей

Минцифры России выделяет 7,1 млрд рублей на гранты для ИТ-проектов. Получить поддержку смогут как разработчики ИТ-продуктов, так и компании, внедряющие цифровые решения. Выбрать подходящий конкурс, а также оформить заявки на получение гранта региональным компаниям бесплатно помогут в Центре развития цифровых технологий Челябинской области, сообщает мининформ.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявляет о запуске конкурсов на получение грантовой поддержки для проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений. В 2020 году на гранты выделено 7,1 млрд рублей. Поддержка осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».«Программы разработаны так, чтобы на грантовую поддержку могли претендовать самые разные проекты. Мы предлагаем до 20 млн рублей для стартапов и до 300 млн рублей для крупных инициатив, направленных на цифровизацию бизнеса. При этом грант могут получить как разработчики ИТ-продуктов, так и компании, внедряющие цифровые решения. Приглашаем всех – от небольших команд разработчиков до крупного бизнеса – к участию в конкурсах», - прокомментировал замглавы Минцифры России Максим Паршин.Операторами меры поддержки выступают Фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд содействия инновациям. Подача заявок по всем грантам происходит в электронном виде. Вся информация о грантах собрана на специальном сайте.В Челябинской области для помощи компаниям в привлечении мер господдержки в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» был создан АНО «Центр развития цифровых технологий», учредителем которого выступило министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. Специалисты помогут разобраться в мерах поддержки и бесплатно окажут помощь в подготовке необходимых документов для получения грантов. Центр находится по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 83, 5 этаж, каб. 23. Телефон: (351) 218-22-77. Узнать подробную информацию о работе учреждения можно на сайте digital174.ru.
Источник: Пресс-служба мининформа Челябинской области