» Заморозки до –5 ожидают Челябинскую область в конце недели

Заморозки до –5 ожидают Урал, в том числе Южный, в конце недели – при этом в дневные часы температура воздуха будет подниматься до 15-17 градусов.

«Ночью 24-26 сентября в отдельных районах Челябинской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки: 24 сентября – до минус 1 градуса, 25-26-го – до минус 5», – говорится в сообщении.

Впрочем, как сообщили в Уральском Гидрометцентре, численные модели атмосферы показывают варианты изменения циркуляции воздуха в лучшую сторону: теплый антициклон из центра европейской территории России намеревается продвинуться к Уралу. «Уже в пятницу 25 сентября в нашем регионе установится сухая и довольно теплая погода. Температура воздуха в выходные дни 26-27 сентября превысит климатические значения на 2-3 градуса и в среднем за сутки будет составлять 8-10 градусов», – говорят синоптики.

Добавим, начиная с пятницы стихнет ветер, который в течение последней недели усиливался до 23-25 метров в секунду.

Также сообщается, что теплая сухая погода – бабье лето – удержится в течение оставшихся сентябрьских дней и, возможно, в первые дни октября. Преобладающая температура воздуха ночью в этот период будет от 1 до 6 градусов со знаком «плюс», днем – 11-16.

https://dostup1.ru/society/Zamorozki-do-5-ozhidayut-Chelyabinskuyu-oblast-v-kontse-nedeli_130150.html