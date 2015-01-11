Перепись населения перенесена на весну 2021 года

Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р» установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения (далее - ВПН) — в апреле 2021 года.

ВПН пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа по портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Приказом Росстата от 4 марта 2020 года № 104 утверждены суммы вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством РФ к выполнению работ для проведения ВПН:

- контролер полевого уровня — 20000 руб. в месяц (в том числе налог на доходы физических лиц);

- переписчик — 18000 руб. в месяц (в том числе налог на доходы физических лиц).

Для проведения этапа ВПН на территории Озерского городского округа проводится подбор и формирование временных переписных кадров.

Желающие принять участие в переписи населения могут обратиться в срок до 31 октября 2020 года в структурное подразделение Челябинскстата по адресу:

г.Озерск, пр.Ленина, д.40, каб. № 9, 12, 13.

Телефон и электронный адрес для обращения :

- 2-08-98, 8-919-350-18-89 (специалист Челябинскстата), p74_81@gks.ru;

- 2-85-67, 8-919-320-18-73 (уполномоченный по вопросам переписи),

statistica.ozersk@mail.ru.