Хроники. COVID 19. Выпуск 26. Про оживающий туризм

В министерство социальных отношений Челябинской области начали поступать заявления от семей, желающих использовать средства областного материнского капитала на решение жилищных проблем. Новое направление расходования пособия оказалось востребованным южноуральцами.

В июне 2020 года по инициативе губернатора Алексея Текслера в закон об областном материнском капитале внесены изменения. В частности, существенно расширен перечень направлений, по которым могут расходоваться средства. Теперь областной материнский капитал можно потратить на строительство или реконструкцию частных жилых домов, подключение к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения.«Несмотря на то, что такое направление расходования средств, как строительство и реконструкция жилого дома, появилось в законодательстве относительно недавно, по числу обращений в министерство мы видим, что эта мера востребована семьями. Поступили первые заявления, по которым приняты положительные решения», – прокомментировала министр социальных отношенийЧелябинской области Ирина Буторина.Областной материнский капитал с начала 2020 года получили 1 175 южноуральских семей. Такая мера поддержки предусмотрена региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Пособие полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход не должен превышать 22 тысяч 166 рублей.Областной материнский капитал выплачивается, как только малышу исполнится три года. Исключением является направление средств на ипотеку. В таком случае можно воспользоваться деньгами с момента достижения ребенком шестимесячного возраста.В числе первых заявителей, направивших деньги на реконструкцию своего частного дома, Алевтина Балюкина из поселка Озерный Агаповского района. Областной материнский капитал семья потратила на расширение жилья и возведение второго этажа. Благодаря помощи из региональной казны получилось сделать ванную и туалет.«Мы сразу обратились за областным материнским капиталом, как только нашему третьему ребенку исполнилось три года, – рассказывает Алевтина Александровна. – Большое спасибо социальной защите за то, что помогли нам собрать все документы».Кроме строительства и реконструкции жилых домов, средства материнского капитала можно направить на образование детей; погашение ипотеки; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; покупку садов или огородов; оплату медицинских услуг.Семьям, которые хотят потратить областной материнский капитал на строительство и реконструкцию жилья, кроме основного пакета документов, необходимо предоставить дополнительные сведения о праве на земельный участок (в случае строительства) или индивидуальный жилой дом (в случае реконструкции), а также копию разрешения на строительство или уведомления о планируемом строительстве.С заявлениями на получение областного материнского капитала необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» министерством социальных отношений Челябинской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который включает в себя пять направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО. Подробнее