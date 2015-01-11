Аспирант ЮУрГУ изобрел гибридный способ создания деталей для газотурбинного двигателя

Комбинат появится на месторождении «Курасан» в Верхнеуральском районе. Летом этот проект получил статус регионального инвестпроекта (РИП), что позволит снизить фискальную нагрузку на его инициатора. В том числе благодаря этой господдержке АО «Южуралзолото Группа Компаний» в общей сложности инвестирует в новое производство 250 млн долларов США и создаст уже на первом этапе более 400 новых рабочих мест. Перед запуском проект пройдет экологическую экспертизу в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области. Подробнее