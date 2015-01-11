Аспирант ЮУрГУ изобрел гибридный способ создания деталей для газотурбинного двигателя

В Политехническом институте ЮУрГУ разрабатывают новую технологию изготовления деталей газотурбинных двигателей. Над проектом работает аспирант Антон Казанский, доказавший необходимость технологии на конкурсе «УМНИК» и получивший грант на развитие идеи. Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году, сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.Газотурбинные двигатели составляют основу авиации и промышленности. Для их изготовления используются жаропрочные материалы, механическая обработка которых ресурсоемкая и трудозатратная. Промышленные предприятия и специалисты в области машиностроения заинтересованы в облегчении производства деталей газотурбинных двигателей и повышении их качества.Решением проблемы занялся аспирант факультета Машиностроения Политехнического института ЮУрГУ Антон Казанский. Молодой исследователь предложил новый способ изготовления деталей – гибридный аддитивно-литейный. Преимущество такого способа заключаются в увеличении производительности труда и снижении себестоимости изготовления деталей.«Суть аддитивно-литейного способа заключается в совмещении двух самодостаточных технологий для создания новой. При помощи аддитивных технологий и последующей переплавки заготовки в керамической форме можно будет получить детали, которые практически не нуждаются в последующей механической обработке. Согласно проведенному патентному исследованию, полных аналогов данной технологии в мире нет», – прокомментировал Антон Казанский.
Источник: Управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ