» Очередной этап государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов завершен в Челябинской области

В Челябинской области завершился очередной этап проведения государственной кадастровой оценки - прием замечаний к промежуточным итогам. Всего за пятьдесят дней в ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области» поступило 319 претензий от владельцев земельных участков, сообщает минимущества региона.Рассмотрев замечания, учреждение пересмотрело кадастровую стоимость в отношении 32 объектов. В остальных случаях заявителям отказано в пересмотре кадастровой стоимости. Основанием для такого решения по большей части отсутствие сути замечания и оснований для пересмотра стоимости.В основном граждане выражали несогласие с величиной кадастровой стоимости. В качестве обоснования заявители указывали на изменение состояние рынка недвижимости, неверное отнесение к расчетной группе или уточненные сведения о характеристиках объектов. Также в качестве обоснования завышения кадастровой стоимости южноуральцы указывали ухудшение экономической ситуации, связанное с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В ответах на подобные замечания государственные оценщики пояснили, что кадастровая стоимость объектов формировалась по состоянию рынка недвижимости на 01.01.2020, когда еще не наблюдалось неблагоприятных последствий, вызванных пандемией.В результате рассмотрения поступивших замечаний учреждением дополнительно выявлена необходимость пересчета кадастровой стоимости почти 30 тысяч земельных участков. С информацией по рассмотрению замечаний можно ознакомиться на сайте учреждения в разделе «Отчеты» .В настоящее время итоговая версия отчета по земельным участкам земель населенных пунктов прошла проверку Росреестра на соответствие требованиям к отчету об итогах государственной кадастровой оценки.Результаты оценки минимущества планирует утвердить в октябре 2020 года. Важно отметить, что после утверждения результатов оценки правообладатели объектов недвижимости в случае выявления ошибки в кадастровой стоимости смогут обратиться в учреждение с заявлением о ее исправлении.