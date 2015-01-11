» Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» помогает южноуральским предприятиям создавать уникальные продукты и технологии

В Челябинской области участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» уже стали 43 предприятия. Многие из них создают по-настоящему уникальные продукты, зачастую не имеющие аналогов не только в регионе, но и в России. О том, как и чем помогает производителям участие в нацпроекте, говорилось на пресс-конференции, которую провел в режиме онлайн при поддержке пресс-центра «Гранада Пресс» региональный Фонд развития промышленности.«Челябинская область входит в десятку лучших индустриальных регионов страны по тем пяти показателям, которые оценивает этот нацпроект. Мы успешно выполняем поручение президента, данное в его рамках, - добиваться ежегодного пятипроцентного прироста производительности трудана средних и крупных предприятиях-участниках. Этому в немалой степени способствуют многочисленные меры господдержки, к которым, вступая в нацпроект, предприятия получают доступ», - рассказал министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.Среди таких льгот и преференций работа экспертов по внедрению бережливого производства на площадке предприятия, льготное финансирование инвестпроектов, налоговые льготы, возмещение затрат на покупку оборудования и обучение сотрудников, участие в обучающих программах по повышению производительности, обмен опытом между предприятиями и др.«Сейчас 85% участников нацпроекта в области – это обрабатывающие производства, 15% - сельхозтоваропроизводители. Но мы расширяем присутствие и в других отраслях. У нас появились строители, представители ЖКХ, транспортники. Поэтому в 2021 год мы смотрим с большим оптимизмом – и в плане развития нацпроекта в регионе, и в том, что касается восстановления промышленности и инвестиционного роста в экономике», - говорит Сергей Казаков, директор регионального ФРП, реализующего нацпроект на территории области.О своих технологиях, продукции и достигнутых в рамках нацпроекта результатах на пресс-конференции рассказали руководители Челябинского механического завода, ООО «ДСТ-Урал» и «Племенного конного завода Дубровский».По словам гендиректора ОАО «ЧМЗ» Петра Вагина, завод уже несколько лет самостоятельно внедряет у себя принципы бережливого производства, однако, поняв, что внутренних резервов для дальнейшего роста уже недостаточно, руководство решило вступить в нацпроект и продолжить развитие с помощью экспертов Федерального центра компетенций: «Мы занимаемся грузоподъемной техникой, и в нашем сегменте рынка очень большая конкуренция. Зачастую здесь действует правило: у кого дешевле, тот и прав. Мы с нашей себестоимостью продукции себе этого позволить не можем. Поэтому наша задача – снизить ее, используя методы и навыки экспертов. Будем заниматься ключевым критерием - производительностью труда, все остальное подтянется: и автоматизация, и модернизация».Помочь предприятию повысить производительность труда и выпускать 60 автомобильных кранов в месяц (вместо нынешних 50) должна новая современная технологическая линия по окраске узлов и готовой продукции, не имеющая аналогов в России. Она позволяет качественно окрашивать изделия любой длины, ведь длина самого помещения - 90 м.Для покраски металлоконструкций автомобильных и гусеничных кранов используется профессиональная система с долговечностью лакокрасочного покрытия более 12 лет даже при работе в условиях Крайнего Севера.Еще один участник нацпроекта - «ДСТ-Урал» - оснащает свою технику специальным интерфейсом. Он позволяет управлять бульдозерами дистанционно, в том числе с помощью смартфона. «В будущем нам бы хотелось с помощью экспертов Регионального центра компетенций повысить качество и надежность техники, комфортность ее эксплуатации для потребителя», - делится ведущий инженер-конструктор компании Евгений Джапаров.
Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области