РТРС предупреждает о случаях мошенничества и навязывании платной установки и настройки оборудования для приема цифрового ТВ

С марта 2020 года на областную горячую линию для южноуральцев старше 65 лет позвонили 490 000 человек. По номеру 8-919-304-63-00 принимаются заявки на доставку продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Телефон работает круглосуточно, сообщает минсоцотношений. Основная цель обращений (а это более 70 процентов принятых звонков) – просьбы о помощи, а также консультации по оформлению выплат и пособий. Горячая линия 8-919-304-63-00 для южноуральцев старше 65 лет работает в режиме 24/7. Все заявки сотрудники соцзащиты или волонтеры выполняют бесплатно.По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, «работа горячей линии налажена качественно, благодаря чему все желающие могут оперативно получить необходимую информацию, оставить заявку на доставку, пригласить соцработника и задать интересующие вопросы».Кроме этого, горячие линии открыты в комплексных центрах социального обслуживания населения по всей области. График работы – с 8.30 до 16.00. Телефоны размещены на сайтах управлений социальной защиты населения и комплексных центров социального обслуживания. Со списком номеров можно ознакомиться ЗДЕСЬ. В комплексных центрах социального обслуживания населения принимаются такие же заявки от южноуральцев старше 65 лет (на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, медикаментов, на оплату жилищно-коммунальных услуг). Все услуги также предоставляются бесплатно.Чаще других территорий на горячую линию звонят жители Магнитогорска (почти 384 000 обращений), на втором месте – Копейск (26 000 звонков), замыкает тройку лидеров Челябинск (20 000 звонков).Добавим, в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Гражданам 65 лет и старше рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Также обязателен масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Подробнее
Отделение ПФР по Челябинской области заключило соглашения об информационном взаимодействии с восемью высшими учебными заведениями региона, чтобы родители могли быстрее и проще использовать материнский (семейный) капитал на обучение детей, сообщает пресс-служба учреждения.
На горячую линию РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) стали поступать сигналы о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения в квартирах телезрителей. Злоумышленники, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за 2,5-4 тысячи рублей настроить приставки и антенны. В ряде случаев жулики начинают с «соцопроса о качестве вещания» и далее предлагают купить у них оборудование по завышенной цене.Пресс-служба РТРС напоминает, что предприятие не занимается установкой и продажей приемного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы. Однако если они представляются сотрудниками РТРС, то это явный обман, за которым может скрываться мошенничество.Настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения не требует специальных знаний. На телевизоре достаточно включить функцию «автопоиск», и он найдет все каналы. Приставку надо подключить к телевизору соответствующими кабелями и включить функцию «автопоиск» на приставке. Правда, все это сработает, если правильно установлена приемная антенна. И вот с этим, как показывает анализ звонков, у зрителей и возникают главные сложности.Антенны бывают комнатные и наружные. Комнатная размещается в квартире и подходит, если телебашня расположена в прямой видимости. Если расстояние до башни более 10 км, нужна наружная антенна. Ее устанавливают на балконе, фасаде или крыше.По принимаемым частотам антенны делятся на метровые (аналоговые каналы), дециметровые (цифровые каналы) и всеволновые («аналог» и «цифра»). К 2019 году более 12 млн россиян принимали «аналог» в метровом диапазоне: на антенны типа «усы» или «полька» («сушилка»). Для приема «цифры» они неэффективны. Те, кто не успел обновить свое оборудование и попытался настроить «цифру» на новом приемнике со старой антенной, столкнулись с периодическим пропаданием телесигнала. Прежняя антенна что-то ловит, но не всегда. Проблему решает только замена антенны на дециметровую. Самый подходящий тип — «елка».Самостоятельно установить наружную антенну могут далеко не все зрители. И тогда действительно требуется помощь антенных служб. Это самостоятельные организации, которые не имеют отношения к РТРС. Тем не менее, владельцы пунктов сервисного обслуживания оборудования для приема цифрового эфирного телевидения могут добавить свою компанию на карту цифрового ТВ.Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно поставить на интерактивной карте галочку в строке «Сервисы» и выбрать подходящий значок с отверткой и гаечным ключом. Сейчас на карте отмечено более тысячи антенных сервисов из всех регионов России.Антенные службы помогают зрителям в установке приемного оборудования на коммерческой основе. Главное — понимать, за какую именно услугу и кому вы платите.Для телезрителей, которые хотят подключить и настроить оборудование самостоятельно, специалисты РТРС разработали методические материалы: пошаговую инструкцию по подключению цифрового телевидения, перечень параметров и характеристик оборудования для приема цифрового эфирного телевидения, ответы на часто задаваемые вопросы и другие полезные материалы. Ознакомиться с ними можно на сайте смотрицифру.рф в разделе «Телезрителям». Получить консультацию по вопросам выбора, подключения и настройки оборудования можно по номеру бесплатной круглосуточной федеральной горячей линии 8-800-220-20-02.