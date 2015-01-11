Стало известно, сколько праздничных выходных будет в России в 2021 году

В 2021 году россиян ждет 30 праздничных дней отдыха – Российская трехсторонняя комиссия одобрила перенос выходных.

Напомним, ранее сообщалось, что Минтруда РФ во время подготовки проекта правительства о переносе выходных дней решило оставить в силе продолжительные новогодние каникулы.

Так, согласно проекту постановления, в 2021 году россиян ждут три десятка праздничных выходных: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря.

Напомним, в 2020 году 31 декабря по действующему законодательству является рабочим днем.

https://dostup1.ru/society/Stalo-izvestno-skolko-prazdnichnyh-vyhodnyh-budet-v-Rossii-v-2021-godu_130271.html