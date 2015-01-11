На пешеходной улице Челябинска откроют выставку «Великий Танкоград»

6 октября на пешеходной части улицы Кирова, у памятника добровольцам-танкистам, открывается выставка «Великий Танкоград». Экспозиция посвящена 75-летию Победы и 100-летию отечественного танкостроения, а ее открытие приурочено ко Дню героев Танкограда.Цель выставочного проекта – показать беспримерный подвиг нашего города, по праву названного Танкоградом, его вклад в победу в Великой Отечественной войне. На сорока планшетах развернется история Челябинска времен войны, где будет показана работа промышленных предприятий и жизнь горожан. Темы выставки: «Танкостроители», «Война моторов», «Испытатели танков», «Кузница боеприпасов».
Источник: Объединенный государственный архив Челябинской области