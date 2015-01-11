В Озерске стартуют выборы главы округа

Отбор кандидатов осуществит трехсторонняя комиссия из местных депутатов, представителей регионального правительства и Росатома.

На место главы округа претендуют два кандидата: недавно избранный депутат Василий Сметанин и действующий градоначальник Евгений Щербаков. Отбор для кандидатов будет непростым и пройдет в несколько этапов. На первом комиссия проверит документы кандидатов на соответствие потенциальной должности. Далее претендентов на пост главы округа ждет тестирование. Каждый из них в течение 30 минут ответит на 30 вопросов, касающихся законодательства и экономики. Кроме того, каждому кандидату будет предложено выступить со своей программой деятельности на тему развития округа и работы в должности главы.

В конкурсную комиссию по избранию главы округа в этом году входят представители Госкорпорации «Росатом» (А.В. Полосин, директор Департамента по работе с регионами; М.И. Костюченко, заместитель директора Департамента по взаимодействию с регионами; М.М. Олейник, советник Департамента по взаимодействию с регионами), представители Правительства Челябинской области (Мошаров С.И., заместитель Губернатора Челябинской области, Язовских Т.Н., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – начальник Управления государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области; В.Б. Шиков, начальник Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области), представители Собрания депутатов Озерского городского округа (В.М. Сылько, М.А. Ядрышников, С.Н. Гергенрейдер).

Комиссия оценит кандидатов, учитывая их профессиональные знания и навыки, по критериям, утвержденным Положением о конкурсе. Каждому соискателю будут начислены баллы: тот, кто наберет 8 и менее баллов, не может быть признан победителем конкурса. Согласно законодательству, на должность главы конкурсная комиссия должна рекомендовать представительному органу не менее двух кандидатов.

После завершения конкурса протокол с результатами испытаний поступит в Собрание депутатов, которое проведет очередную сессию: согласно Уставу округа, окончательное решение о том, кто возглавит муниципалитет, будут принимать озерские парламентарии – уже скоро им предстоит сделать важный выбор.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/44486/