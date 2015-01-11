В Озерске стартуют выборы главы округа

Реклама на сайте|Обратная связь Среда, 30 сентября, 15:33
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Афиша

Культурная программа к Дню пожилых людей!

В Озёрске пройдут мероприятия, посвящённые Дню пожилых людей Подробнее

| Городские новости

03 и 10 октября 2020 года будет организована расширенная продажа сельскохозяйственной продукции «Золотая Осень — 2020»

Уважаемые озерчане! 03 и 10 октября 2020 года на площади им В.И. Ленина с 09.00 ч. до 15.00ч. будет организована расширенная продажа сельскохозяйственной продукции «Золотая Осень - 2020» Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 30.09.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа Подробнее

| Губерния

Санитарная авиация Челябинской области совершила двухсотый вылет

В Челябинской области продолжает работу санитарная авиация. Накануне специалисты совершили двухсотый вылет. Сейчас на территории региона круглосуточно работают два вертолета: один базируется на аэродроме Калачево в Челябинске, второй – в Магнитогорске.
Отметим, что максимальное расстояние от районных больниц до ведущих челябинских клиник  составляет 450 километров. Самое продолжительное время эвакуации пациентов автотранспортом может достигать шести часов в одну сторону, вертолетом – до двух часов.Как происходит вылет: информацию о необходимости медицинской эвакуации передают из областной больницы в центр медицины катастроф, оттуда заявка поступает на аэродром. Время от получения заявки до вылета не превышает 30 минут.Винтокрылые машины «Ансат» Казанского вертолетного завода в переводе с татарского означают «простой». Внутри кабины есть все необходимое для поддержания жизни и для работы медиков в случае ухудшения состояния пациента.На данный момент оборудованные вертолетные площадки имеются на территории Катав-Ивановской больницы, в Кунашаке, Кыштыме, Карталах и Пласте. В остальных муниципалитетах по согласованию используются необорудованные площадки. Отметим, что вертолеты легкомоторные и могут садиться на любой ровной поверхности.В будущем запланировано строительство дополнительных вертолетных площадок. Паспортом федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» для Челябинской области предусмотрено строительство в 2020 году не менее одной посадочной площадки. В настоящее время такие площадки строятся на территории Челябинской областной клинической больницы и Городской клинической больницы № 6.[gallery]  Подробнее

| Губерния

Продолжается прием заявок на соискание премии «Национальное Признание – 2020»

Дом дружбы народов Челябинской области продолжает прием документов на соискание премии «Национальное Признание – 2020». Заявки принимаются до 12 октября, награждение...

| Губерния

Более 25 километров нового барьерного ограждения появилось на региональной дороге под Южноуральском

Монтаж барьерного ограждения завершен на региональной автодороге Южноуральск — Магнитогорск. Работы выполнило ООО «ПКФ «Иристон» (Златоуст). Предприятие производит,...

| Губерния

Уникальный центр космической робототехники появится в Магнитогорске

В Магнитогорске в формате видеоконференции прошло установочное совещание по вопросу создания центра космической робототехники на территории будущего парка «Притяжение»...

| Губерния

Южноуральские мамы освоили новые профессии

В Челябинской области завершилась реализация проекта «Успешная мама – счастливая семья!», в ходе которого 25 мам получили новые профессии.
Проект «Успешная мама...

| Губерния

Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда» впервые пройдет в Челябинской области

В ближайшие выходные, 3 октября, на военном полигоне в Чебаркуле впервые пройдет Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда». Масштабное событие приурочено к празднованию 75-летия Победы, векового юбилея отечественной танкостроения и Дню героев Танкограда, сообщает пресс-служба ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».
Идея организации мероприятия принадлежит командованию 90-й Гвардейской Витебско-Новгородской дважды краснознаменной танковой дивизии (г. Чебаркуль), Фонду патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, Военно-историческому клубу «Гранит», а также руководству ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».На фестивале будет развернута выставка техники, которая выпускается на промышленных предприятиях Урала, продемонстрированы исторические реконструкции танковых боев и состоится концерт творческих коллективов.Для проведения исторической реконструкции танковых боев времен Великой Отечественной войны ЧТЗ доставит на фестиваль историческую технику: средний танк Т-34-85, тяжелый танк ИС-3, самоходку ИСУ-152 и трактор С-80 «Сталинец». А челябинский военно-исторический клуб «Дивизион» предоставит аутентичное обмундирование для танковых экипажей.В ходе показательных выступлений будет продемонстрирована не только историческая техника, которая стала оружием Победы, но и возможности современной, с которой Россия открывает второе столетие танковой промышленности. Экипажи за рычагами танков Т-72 продемонстрируют маневренность техники, исполнив «вальс», и надежность конструкции, преодолевая труднопроходимые трассы и производя выстрелы в полете.Фестиваль нацелен на привлечение внимания челябинцев и гостей города к истории танкпрома, которая ковалась на Челябинском Кировском заводе и других предприятиях региона. К тому же Танкоград – это не только работа танкового комбината в годы войны, но и текущая жизнь Челябинской области: действующая танковая дивизия, производство современных и надежных танковых двигателей на ЧТЗ.Для гостей фестиваля предусмотрена автопарковка, Волонтеры Победы из Челябинска и Миасса помогут всем гостям с размещением. «Броня Танкограда» откроется 3 октября, в 10:30, на полигоне Центрального военного округа (г. Чебаркуль). Подробнее

| Губерния

Ко Дню интернета «Ростелеком» посчитал, сколько терабайт информации требуется жителям Южного Урала

Абоненты «Ростелекома» ежегодно скачивают миллиарды гигабайт информации. Ко Дню российского интернета, который отмечается 30 сентября, ведущий цифровой провайдер...
| Новости » Политика

В Озерске стартуют выборы главы округа

Отбор кандидатов осуществит трехсторонняя комиссия из местных депутатов, представителей регионального правительства и Росатома.

На место главы округа претендуют два кандидата: недавно избранный депутат Василий Сметанин и действующий градоначальник Евгений Щербаков. Отбор для кандидатов будет непростым и пройдет в несколько этапов. На первом комиссия проверит документы кандидатов на соответствие потенциальной должности. Далее претендентов на пост главы округа ждет тестирование. Каждый из них в течение 30 минут ответит на 30 вопросов, касающихся законодательства и экономики. Кроме того, каждому кандидату будет предложено выступить со своей программой деятельности на тему развития округа и работы в должности главы.

В конкурсную комиссию по избранию главы округа в этом году входят представители Госкорпорации «Росатом» (А.В. Полосин, директор Департамента по работе с регионами; М.И. Костюченко, заместитель директора Департамента по взаимодействию с регионами; М.М. Олейник, советник Департамента по взаимодействию с регионами), представители Правительства Челябинской области (Мошаров С.И., заместитель Губернатора Челябинской области, Язовских Т.Н., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – начальник Управления государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области; В.Б. Шиков, начальник Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области), представители Собрания депутатов Озерского городского округа (В.М. Сылько, М.А. Ядрышников, С.Н. Гергенрейдер).

Комиссия оценит кандидатов, учитывая их профессиональные знания и навыки, по критериям, утвержденным Положением о конкурсе. Каждому соискателю будут начислены баллы: тот, кто наберет 8 и менее баллов, не может быть признан победителем конкурса. Согласно законодательству, на должность главы конкурсная комиссия должна рекомендовать представительному органу не менее двух кандидатов.

После завершения конкурса протокол с результатами испытаний поступит в Собрание депутатов, которое проведет очередную сессию: согласно Уставу округа, окончательное решение о том, кто возглавит муниципалитет, будут принимать озерские парламентарии – уже скоро им предстоит сделать важный выбор.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/44486/

2020-09-30YEKT11:33:00

Ключевые теги: выборы главы округа, ОГО, Евгений Щербаков, Текслер, Росатом.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Сентябрь 2020 (476)
Август 2020 (300)
Июль 2020 (441)
Июнь 2020 (343)
Май 2020 (203)
Апрель 2020 (295)
Топ просмотров
» Южноуральцы могут поучаствовать в онлайн-конференции по фандрайзингу
» Жители округа определились со своим выбором
» У сотрудников ПО «Маяк» по 36 часов в сутках…
» Информация об автобусном маршруте «Озерск – Екатеринбург»
» Гречка от шеф-повара. Новый выпуск программы «Поедим?»
» История атомной отрасли в названиях улиц и архитектуре Озёрска. Часть 2
» Атомный день календяря
Обсуждаемые новости
» За выборами на Южном Урале проследят 3,5 тыс. общественных наблюдателей
» У сотрудников ПО «Маяк» по 36 часов в сутках…
» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 10.09.2020 г.
» Резервный банк крови на Южном Урале нуждается в пополнении
» Сотрудники ОНК Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск подвели итоги ОПМ «Мак-2020»
» В Челябинске открывается всероссийский fashion-фотопроект с участием ветеранов — «Герои России, каким их не видел никто»
» ГИБДД напоминает о правилах перевозки детей!

Облако тегов
ГИБДД, ДТП, Дубровский, ЖКХ, Кыштым, Новый Год, ОГО, Озерск, ПО Маяк, Снежинск, Текслер, УВД, Челябинск, Челябинская область, ЮЖный Урал, афиша, выходные, дети, егэ, здоровье, конкурс, концерт, коронавирус, лук, образование, оперативная обстановка, отдых, полиция, праздник, преступление, прогноз погоды, прокуратура, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр кукол, фестиваль, хоккей, экология

Показать все теги