На пост главы округа зарегистрированы два кандидата

Уже завтра претендентов на пост главы округа ждет тестирование. Каждый из них в течение 30 минут ответит на 30 вопросов, касающихся законодательства и экономики. Кроме того, каждому кандидату будет предложено выступить со своей программой деятельности на тему развития округа и работы в должности главы.
В конкурсную комиссию по избранию главы округа в этом году входят представители Госкорпорации «Росатом» (А.В. Полосин, директор Департамента по взаимодействию с регионами; М.И. Костюченко, заместитель директора Департамента по взаимодействию с регионами; М.М. Олейник, советник Департамента по взаимодействию с регионами), представители Правительства Челябинской области (Мошаров С.И., заместитель Губернатора Челябинской области, Язовских Т.Н., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – начальник Управления государственной службы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области; В.Б. Шиков, начальник Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области), представители Собрания депутатов Озерского городского округа (В.М. Сылько, М.А. Ядрышников, С.Н. Гергенрейдер).
Сметанин В.В.
Щербаков Е.Ю.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа