1 октября - День пожилых людей

Уважаемые жители округа, представители старшего поколения!

Примите самые искренние поздравления с Днём пожилых людей!

Этот праздник — ещё один повод напомнить о неразрывной связи времен и поколений. Только опираясь на богатый жизненный опыт наших ветеранов, прислушиваясь к их мудрым советам, можно заниматься развитием общества и уверенно смотреть в будущее.

Сегодня мы отдаем дань уважения людям серебряного возраста, за плечами которых - большая жизнь: не жалея сил они трудились, чтобы в нашей стране и в нашем любимом Озерске сохранялись стабильность и процветание.

В округе создан и успешно работает Совет ветеранов, который действует в интересах более чем 30 тысяч пенсионеров, проживающих в городе и поселках. Многие из вас являются инициаторами добрых дел, нашими помощниками в решении актуальных задач, лидерами общественного мнения. Сердечное вам спасибо за ваше неравнодушие, нравственный пример и четкую гражданскую позицию.

Органы местного самоуправления всегда проявляли заботу о старшем поколении, в последние годы расширилась система государственной поддержки пенсионеров в рамках национального проекта «Демография»: в муниципалитете реализуются мероприятия по повышению качества жизни пожилых людей, множатся возможности для их активного долголетия и самореализации.

Желаем вам неугасающего интереса к окружающему миру, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви родных и друзей. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!

Глава Озерского городского округа Щербаков Е.Ю.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Гергенрейдер С.Н.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа