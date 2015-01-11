3 и 4 октября Озерский театр кукол «Золотой петушок» открывает 69 театральный сезон премьерой спектакля «Три толстяка» по пьесе Юрия Олеши.

Постановочная группа из Московского камерного театра кукол – главный режиссер Почетный деятель искусств города Москвы Валерий Баджи и художник Ирина Хмарук. Музыку для спектакля написал Эдуард Тишин (г.Тольятти).

«Спектаклей я выпустила достаточно много в разных театрах, в разных городах, - говорит Ирина Хмарук, - впервые ставлю в атомном городе. Это интересно и ответственно, сделать так, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Образы трех толстяков многим зрителям навязаны фильмом, который они смотрели в детстве. Моя задача была выйти за рамки, сделать своих персонажей новыми и неповторимыми. Фильмы создают стереотипы, театр их разрушает, потому что это другая планета…

Валерий Баджи, режиссер-постановщик феерии «Три толстяка», поставил более 30 спектаклей в разных городах страны:

- Для меня главная тема в спектакле - кто ты, кукла которую дергают за ручки и ножки, и куда-то ведут или человек? Совершая поступки, ты должен четко понимать: тебя ведут или ты сам идешь… Выбор куда ты пойдешь, на какую сторону баррикад - тоже только твой.

Долгий процесс создания спектакля близится к завершению. Каждый день идут репетиции. На сцене стоят необычные декорации, таких грандиозных конструкций в озерском театре кукол еще не было. В феерии будут куклы-марионетки, живая игра актеров, акробатические трюки, цирковые номера и волшебные превращения.

Озерский театр кукол готов удивлять своих зрителей!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/44500/