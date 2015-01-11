2020-10-01YEKT11:00:00 | Губерния Современный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов открылся в Челябинске Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области









В Челябинске состоялось открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Новая структура создана на базе ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», сообщает минобрнауки.Центр предназначен для создания в регионе динамичной методической системы, которая способна адаптировать педагогов к постоянно меняющимся условиям.«Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческих и педагогических кадров требуют сегодня большей степени мобильности и гибкости системы повышения квалификации. Педагоги должны повышать именно те компетенции, в которых они испытывают дефицит. Поэтому перед центром стоит задача не только полномасштабной модернизации методической работы, но и ее переориентация на специфику запросов прежде всего педагогов и образовательных организаций в целом», – прокомментировал министр образования науки Челябинской области Александр Кузнецов.«Центр приступил к работе еще весной, тогда требовалось мобильное подключение профессиональной команды к решению актуальных проблем повышения квалификации педагогов, – рассказал руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Челябинской области Александр Машуков. – Были приглашены специалисты Южно-Уральского госуниверситета, представители ведущих муниципальных методических служб Челябинской области (фамилии, известные в педагогическом сообществе), которые являются региональными информационными площадками. Сформировав запрос педагогов, руководство центра определило, каким преподавательским составом это реализовать. Так можно очень мобильно выстаивать всю работу. На каждый проект, группу или отдельный образовательный маршрут педагога будет подбираться свой преподавательский состав. И сейчас, когда у центра есть современные помещения, оборудование, можно приступить к реализации планов еще более масштабно». Центр не будет полностью отказываться от традиционных форм обучения с привычными группами по 28-30 человек, но больший упор сделает на мобильные группы по 15-16 человек, сформированные по узким направлениям, а также на создание и реализацию отдельного индивидуального маршрута для учителей. К примеру, в данный момент специалисты ведут подготовку участника от Челябинской области для финала Всероссийского конкурса «Учитель года».«Комфортная образовательная среда требуется не только детям, но и педагогам, поэтому те, кто будет у нас обучаться, смогут увидеть стильные аудитории, лектории, коворкинг-зоны, оборудованные современной техникой. Весь материал будет демонстрироваться на видеопанелях, флипчартах или интерактивных досках. Каждая из зон работы оборудована видеокамерами широкого обзора. Поэтому в разных ситуациях мы можем включить в образовательное событие неограниченное количество участников. Педагоги сразу смогут осваивать новые компьютерные программы на ноутбуках, которыми оснащены аудитории», - продолжает делиться планами Александр Машуков. Центр непрерывного повышения профмастерства станет точкой притяжения для профессиональных ассоциаций, где будут использоваться все коммуникационные форматы для постоянного обмена опытом и лучшими практиками. Поэтому педагогическое сообщество будет подключено к решению новых задач по сетевому взаимодействию образовательных организаций региона и созданию системы тьюторства, которая организует сопровождение педагогических работников в ходе их индивидуального бучения.Ответом на запрос учителей Челябинской области стала новая программа, которая действует в центре уже с сентября. Это повышение квалификации по организации цифровой образовательной среды. Также педагоги региона смогут совершенствовать свои навыки в таких аспектах педагогической работы, как профилактика конфликтов, коррекция нежелательного поведения учеников, умение концентрировать внимание школьников. У них будет возможность подняться на новую ступень в работе с одаренными детьми, приобрести навыки в использовании современного оборудования в образовательных центрах «Точки роста» и лего-конструировании. Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской областиВ Челябинске состоялось открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Новая структура создана на базе ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», сообщает минобрнауки.Центр предназначен для создания в регионе динамичной методической системы, которая способна адаптировать педагогов к постоянно меняющимся условиям.«Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческих и педагогических кадров требуют сегодня большей степени мобильности и гибкости системы повышения квалификации. Педагоги должны повышать именно те компетенции, в которых они испытывают дефицит. Поэтому перед центром стоит задача не только полномасштабной модернизации методической работы, но и ее переориентация на специфику запросов прежде всего педагогов и образовательных организаций в целом», – прокомментировал министр образования науки Челябинской области«Центр приступил к работе еще весной, тогда требовалось мобильное подключение профессиональной команды к решению актуальных проблем повышения квалификации педагогов, – рассказал руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Челябинской области. – Были приглашены специалисты Южно-Уральского госуниверситета, представители ведущих муниципальных методических служб Челябинской области (фамилии, известные в педагогическом сообществе), которые являются региональными информационными площадками. Сформировав запрос педагогов, руководство центра определило, каким преподавательским составом это реализовать. Так можно очень мобильно выстаивать всю работу. На каждый проект, группу или отдельный образовательный маршрут педагога будет подбираться свой преподавательский состав. И сейчас, когда у центра есть современные помещения, оборудование, можно приступить к реализации планов еще более масштабно». Центр не будет полностью отказываться от традиционных форм обучения с привычными группами по 28-30 человек, но больший упор сделает на мобильные группы по 15-16 человек, сформированные по узким направлениям, а также на создание и реализацию отдельного индивидуального маршрута для учителей. К примеру, в данный момент специалисты ведут подготовку участника от Челябинской области для финала Всероссийского конкурса «Учитель года».«Комфортная образовательная среда требуется не только детям, но и педагогам, поэтому те, кто будет у нас обучаться, смогут увидеть стильные аудитории, лектории, коворкинг-зоны, оборудованные современной техникой. Весь материал будет демонстрироваться на видеопанелях, флипчартах или интерактивных досках. Каждая из зон работы оборудована видеокамерами широкого обзора. Поэтому в разных ситуациях мы можем включить в образовательное событие неограниченное количество участников. Педагоги сразу смогут осваивать новые компьютерные программы на ноутбуках, которыми оснащены аудитории», - продолжает делиться планами Александр Машуков. Центр непрерывного повышения профмастерства станет точкой притяжения для профессиональных ассоциаций, где будут использоваться все коммуникационные форматы для постоянного обмена опытом и лучшими практиками. Поэтому педагогическое сообщество будет подключено к решению новых задач по сетевому взаимодействию образовательных организаций региона и созданию системы тьюторства, которая организует сопровождение педагогических работников в ходе их индивидуального бучения.Ответом на запрос учителей Челябинской области стала новая программа, которая действует в центре уже с сентября. Это повышение квалификации по организации цифровой образовательной среды. Также педагоги региона смогут совершенствовать свои навыки в таких аспектах педагогической работы, как профилактика конфликтов, коррекция нежелательного поведения учеников, умение концентрировать внимание школьников. У них будет возможность подняться на новую ступень в работе с одаренными детьми, приобрести навыки в использовании современного оборудования в образовательных центрах «Точки роста» и лего-конструировании. AzAzA 2020-10-01YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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