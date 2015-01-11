Челябинская область примет участников юбилейных военно-поисковых сборов

История службы уголовного розыска берет свое начало еще несколько столетий назад, когда в 1711 было принято государственное постановление, предоставляющее специальные полномочия должностным лицам, которые занимаются розыском, преследованием и поимкой разбойников и воров Подробнее
В рамках празднования Дня гражданской обороны МЧС России в школе №25 (улица Южная, 15, п. Татыш) прошли Всероссийские открытые уроки с целью пропаганды социальной значимости курса ОБЖ, профессионального ориентирования молодёжи на службу в МЧС России. Уроки проводились как в помещениях школы, так и на её территории Подробнее
В Чебаркульском танковом гарнизоне с 5 по 9 октября пройдут пятые межрегиональные военно-поисковые сборы «К поиску готов!». Их участниками станут 350 человек из более чем 25 регионов Российской Федерации, сообщают организаторы.Программа будет состоять из двух модулей. Первый – образовательный, куда войдут лекции и мастер-классы от ведущих специалистов России по поисковой деятельности. Второй – соревновательный, в котором участники продемонстрируют знания в истории, вооружении и обмундировании времен Великой Отечественной войны, навыки в области проведения поисковых работ, а также физическую подготовку.Торжественная церемония открытия юбилейных военно-поисковых сборовсостоится6 октября, в 15:00, на базе 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии.В рамках открытия состоится совещание руководителей региональных отделений с ответственным секретарем Поискового движения России, членом Общественной палаты Российской Федерации Еленой Цунаевой. Также участники встретятся с Героем России Ильей Панфиловым в рамках проекта «Диалоги с Героями».В течение пяти дней молодые поисковики будут повышать уровень подготовки для дальнейшей работы на «Вахтах Памяти». По итогам конкурсной программы будут выбраны команды-победители в трех возрастных категориях: 14-16, 16-18 и 18-25 лет.