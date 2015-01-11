Первая победа южноуральцев в шоу «Ты супер!»: пятнадцатилетний Николай Дербенев вышел в полуфинал

Выступление воспитанника копейского центра помощи детям Коли Дербенева показали в третьем выпуске шоу «Ты супер!». Он исполнил песню «Оружие». Свое место в полуфинале подросток получил от лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, сообщает минсоцотношений.15-летний Коля Дербенев из Копейска живет и воспитывается в Центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Вокалом занимается с пяти лет. Коля — творческий парень, легко идет на контакт, целеустремленный, трудолюбивый и старается видеть во всем позитив. Главная его мечта — отправиться в кругосветное путешествие.В отборочном туре южноуралец исполнил песню «Оружие», сумев максимально раскрыться. Перед талантом подростка не устоял ни один из членов жюри. Как итог – четыре «Ты супер!» от Алексея Воробьева, Дианы Арбениной, Елки и Игоря Крутого. Особо отметила Колю и дала ему место в полуфиналепевица,лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.Для Коли это первое выступление на большой сцене в шоу такого уровня. Он долго готовился, репетировал, занимался с педагогами. «Мы поддерживаем увлечение мальчика, стараемся создать ему все условия. Надеемся, что он еще порадует победами. Для нас, конечно, это был «валидольный» выпуск, болели, переживали все: и дети, и педагоги», – рассказал директор копейского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Александр Инюшин.По правилам шоу «Ты супер!» телефонные переговоры с участниками до окончания сезона запрещены. С ребенком находится педагог-психолог центра Марина Рамих. По ее словам, Николай усиленно готовится к полуфиналу, репетирует по шесть-восемь часов, занимается вокалом, актерским мастерством, учится не бояться сцены.Добавим, международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.
Источник: НТВ