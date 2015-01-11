В округе прошли Всероссийские открытые уроки по ОБЖ в рамках празднова-ния Дня гражданской обороны МЧС России

В рамках празднования Дня гражданской обороны МЧС России в школе №25 (улица Южная, 15, п. Татыш) прошли Всероссийские открытые уроки с целью пропаганды социальной значимости курса ОБЖ, профессионального ориентирования молодёжи на службу в МЧС России. Уроки проводились как в помещениях школы, так и на её территории.

Для обучающихся 1-6 классов педагогом-организатором Герасименко С.Ю. была организована познавательная программа по пожарной безопасности с показом пожарной техники, начальник караула СПСЧ №4, лейтенант внутренней службы Бостриков И.И. со своим расчётом рассказали детям о работе пожарной машины, на практике показали работу машины. Все желающие смогли попробовать себя в роли пожарного – тушили «условный очаг пожара».

С обучающимися 9-в класса урок провёл инструктор профилактики группы профилактики пожаров СПСЧ №4 ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России», лейтенант внутренней службы Пьянков А.А. В своём выступлении Александр Александрович рассказал об истории образования гражданской обороны России. А также рассказал о термоагрессивостойком комплекте (ТАСК), который предназначен для защиты личного состава противопожарных и аварийно-спасательных служб МЧС России от агрессивных сред, повышенных тепловых воздействий и неблагоприятных климатических условий, возникающих при тушении пожаров, при проведении разведки и спасении людей, при авариях на химически опасных объектах.

В 5-в и 6-в классах урок безопасности провели помощники инструктора профилактики младшие сержанты внутренней службы Бобылева Т.Г. и Антропов Н.А. Татьяна Геннадьевна и Никита Александрович рассказали детям о сигналах гражданской обороны, о действиях населения при получении сигнала ГО, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В ходе проведения урока использовались презентации, видеоролик о гражданской обороне по обеспечению безопасности и правилах поведения при ЧС. В конце урока гости вручили детям буклеты с информацией о действиях при различных чрезвычайных ситуациях.

Во время уроков внеурочной деятельности с обучающимися начальных классов также были проведены беседы о безопасности детей в быту, на дорогах, во время нахождения в школе и т.д.

С обучающимися 7-в и 8-б классов во время классных часов поговорили о безопасном поведении в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе. А также о выработке умений защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- и взаимопомощь.

Администрация школы благодарит сотрудников СПСЧ №4 за активное участие в мероприятиях, проводимых в школе с целью напомнить школьникам и сотрудникам образовательного учреждения о правильных действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Информация и фото управления образования.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44550/