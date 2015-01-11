2020-10-05YEKT13:00:00 | Губерния В Челябинской области убрано более 90% зерновых Источник: Пресс-центр минсельхоза Челябинской области









В Челябинской области обмолочено более 90% уборочной площади зерновых и зернобобовых культур. Из 1 миллиона 200 тысяч гектаров зерновых посевов, с учетом списанных после засухи, осталось обмолотить чуть больше 100 тысяч гектаров. По данным на 5 октября, в регионе собрано 894 тысячи тонн зерна. Продолжается обмолот масличных культур, уборка картофеля и овощей. В условиях недобора зерна, возникшего из-за летней засухи, потери хозяйств будут частично покрыты за счет выручки от продажи более рентабельных культур — масличных, сообщает минсельхоз.В 2020 году аграрии региона серьезно пострадали от засухи, из-за которой было списано более 300 тыс. га посевов. Урожайность зерновых культур в этом году ниже прошлогодней на 4,5 центнера с гектара и составляет 8,2 ц/га. Пострадали и посевы других культур: кормовых, масличных, картофеля. Так, из 199 тыс. га масличных культур уборке подлежит только 169,7 тыс. га. Из 7,3 тыс. га картофеля, высаженного в хозяйствах, списано 800 га. Недобор урожая частично компенсируется рыночной ценой. Так, сельхозтоваропроизводители отмечают, что если в сентябре-октябре 2019 года они реализовывали картофель по 6 рублей за килограмм, то в этом году картофель у них покупают уже по 14 рублей. Частично покрыть потери смогут хозяйства, в которых активно занимаются диверсификацией и вместе с традиционными культурами – пшеницей, серыми хлебами — выращивают масличные: подсолнечник, лён, рапс.Фермер из Аргаяшского района Фангиль Зарипов отмечает, что из всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых в хозяйстве, в этом году лучше всех себя показал рапс масличный. В его хозяйстве (ИП Глава К(Ф)Х Зарипов Ф.Ф.) весной было засеяно 1450 гектаров зерновых, 300 гектаров масличного рапса, посажено 250 гектаров картофеля. Урожай зерновых составил 7-8 центнеров с гектара – так сильно повлияла засуха. В настоящее время фермер завершает уборку рапса. Этой культурой Фангиль Зарипов занимается четвертый год, приобретает семена в «Чебаркульской птице» (в состав холдинга входит селекционно-семеноводческий центр «Чебаркульские семена»).«Рапс выращиваем на маслосемена, ожидаем, что соберем 12 центнеров с гектара. Рапс как масличная культура идет для севооборота, как сидерат –под картошку, ну и ценник получше, чем на зерновые, в 2 раза выше, как минимум. Сдаем на элеватор в Курганскую область, в Шумиху, откуда его везут на экспорт. Убираем универсальным комбайном, немецким. В этом году купили еще один комбайн. На это поле (300 гектаров) внесли 100 килограммов аммиачной селитры на гектар, делали обработки. В следующем году хотим посеять лен. Также будем сеять пшеницу, ячмень, рапс, картофель», – рассказал глава фермерского хозяйства.По данным мониторинга регионального минсельхоза, в настоящее время стоимость мягкой пшеницы 3 класса на крупных элеваторах области составляет 10,8 – 12 тыс. рублей за тонну, это выше прошлогоднего уровня практически на треть (на 24%), стоимость твердой пшеницы 3 класса (для производства макаронных изделий) составляет 13-15 тыс. руб./т, на 42% выше, чем в прошлом году. На 43% поднялись цены на новый урожай овса, на 12% - ячменя, на 80% - гречихи. На прежнем уровне остались цены на подсолнечник (15-16 тыс. руб./т), на 73% поднялись цены на масличный лён, до 15 тыс. руб./т. Источник: Пресс-центр минсельхоза Челябинской областиВ Челябинской области обмолочено более 90% уборочной площади зерновых и зернобобовых культур. Из 1 миллиона 200 тысяч гектаров зерновых посевов, с учетом списанных после засухи, осталось обмолотить чуть больше 100 тысяч гектаров. По данным на 5 октября, в регионе собрано 894 тысячи тонн зерна. Продолжается обмолот масличных культур, уборка картофеля и овощей. В условиях недобора зерна, возникшего из-за летней засухи, потери хозяйств будут частично покрыты за счет выручки от продажи более рентабельных культур — масличных, сообщает минсельхоз.В 2020 году аграрии региона серьезно пострадали от засухи, из-за которой было списано более 300 тыс. га посевов. Урожайность зерновых культур в этом году ниже прошлогодней на 4,5 центнера с гектара и составляет 8,2 ц/га. Пострадали и посевы других культур: кормовых, масличных, картофеля. Так, из 199 тыс. га масличных культур уборке подлежит только 169,7 тыс. га. Из 7,3 тыс. га картофеля, высаженного в хозяйствах, списано 800 га. Недобор урожая частично компенсируется рыночной ценой. Так, сельхозтоваропроизводители отмечают, что если в сентябре-октябре 2019 года они реализовывали картофель по 6 рублей за килограмм, то в этом году картофель у них покупают уже по 14 рублей. Частично покрыть потери смогут хозяйства, в которых активно занимаются диверсификацией и вместе с традиционными культурами – пшеницей, серыми хлебами — выращивают масличные: подсолнечник, лён, рапс.Фермер из Аргаяшского районаотмечает, что из всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых в хозяйстве, в этом году лучше всех себя показал рапс масличный. В его хозяйстве (ИП Глава К(Ф)Х Зарипов Ф.Ф.) весной было засеяно 1450 гектаров зерновых, 300 гектаров масличного рапса, посажено 250 гектаров картофеля. Урожай зерновых составил 7-8 центнеров с гектара – так сильно повлияла засуха. В настоящее время фермер завершает уборку рапса. Этой культурой Фангиль Зарипов занимается четвертый год, приобретает семена в «Чебаркульской птице» (в состав холдинга входит селекционно-семеноводческий центр «Чебаркульские семена»).«Рапс выращиваем на маслосемена, ожидаем, что соберем 12 центнеров с гектара. Рапс как масличная культура идет для севооборота, как сидерат –под картошку, ну и ценник получше, чем на зерновые, в 2 раза выше, как минимум. Сдаем на элеватор в Курганскую область, в Шумиху, откуда его везут на экспорт. Убираем универсальным комбайном, немецким. В этом году купили еще один комбайн. На это поле (300 гектаров) внесли 100 килограммов аммиачной селитры на гектар, делали обработки. В следующем году хотим посеять лен. Также будем сеять пшеницу, ячмень, рапс, картофель», – рассказал глава фермерского хозяйства.По данным мониторинга регионального минсельхоза, в настоящее время стоимость мягкой пшеницы 3 класса на крупных элеваторах области составляет 10,8 – 12 тыс. рублей за тонну, это выше прошлогоднего уровня практически на треть (на 24%), стоимость твердой пшеницы 3 класса (для производства макаронных изделий) составляет 13-15 тыс. руб./т, на 42% выше, чем в прошлом году. На 43% поднялись цены на новый урожай овса, на 12% - ячменя, на 80% - гречихи. На прежнем уровне остались цены на подсолнечник (15-16 тыс. руб./т), на 73% поднялись цены на масличный лён, до 15 тыс. руб./т. AzAzA 2020-10-05YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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