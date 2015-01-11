Южноуральские муниципалитеты получат 500 млн. руб. финансовой помощи

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Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

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Гречка от шеф-повара

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Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

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Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

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Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

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О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

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О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

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Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

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Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

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Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

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1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

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О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

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Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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Полёт над ночным Озёрском

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Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

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Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

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Южноуральские муниципалитеты получат 500 млн. руб. финансовой помощи

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Среди городов-участников «КиберДрайва» – Екатеринбург (17 ноября) и Челябинск (19 ноября), где мероприятие пройдет в традиционном очном формате, а также Нижневартовск, Пермь, Сургут и Тюмень (11 ноября), где эксперты выступят в рамках онлайн-семинаров, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Челябинской области.По оценкам «Ростелекома», совокупный ущерб российских организаций от кибератак в первой половине 2020 года составил около 1,8 трлн рублей. За 2019 год лидирующий российский центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал в Уральском федеральном округе свыше 118 тысяч атак. Этот показатель ежегодно растет, и с массовым переходом компаний на удаленную работу в начале года ситуация только осложнилась. С марта по май 2020 года число DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать сайты организаций недоступными для пользователей, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал массовые сокращения в коммерческом секторе, снижение зарплаты и рост кадровой ротации. С переходом компаний на «удаленку» эксперты «Ростелекома» зафиксировали 25-процентный рост числа инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации – вследствие как случайных ошибок, так и умысла сотрудников компаний. Более 60% российских компаний называют уходящих специалистов виновниками утечек информации, в 13% случаев речь идет о передаче новому работодателю конфиденциальной информации об условиях сделок и тендеров, секретных разработок и ноу-хау с предыдущего места работы.Однако все ли угрозы одинаково вероятны и значимы для различных организаций? Как защитить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? На эти и многие другие вопросы эксперты «Ростелекома» ответят в ходе предстоящих мероприятий «КиберДрайва». Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Станьте участником «КиберДрайва» и защитите бизнес и конфиденциальные данные вашей организации![gallery]   Подробнее

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Южноуральские муниципалитеты получат 500 млн. руб. финансовой помощи

Города и районы Челябинской области, которые рискуют в текущих условиях недополучить ожидаемые доходы, получат дополнительную дотацию из регионального бюджета – 500 млн рублей будут распределены между 31 муниципалитетом.

«Дотация направляется на финансирование первоочередных расходов муниципальных образований в текущих условиях. Снижение доходов в ряде муниципалитетов произошло из-за недополучения налоговых и неналоговых доходов, а также в связи с ростом расходов на топливно-энергетические ресурсы и зарплаты бюджетникам», – говорится в сообщении.

Финансовую помощь получат 12 городских округов (Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Кыштымский, Локомотивный, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский) и 19 муниципальных районов (Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский).

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouralskie-munitsipalitety-poluchat-500-mln-finansovoy-pomoschi_130514.html

2020-10-06YEKT15:51:00

Ключевые теги: муниципалитеты, Челябинская область, финансовая поддержка.

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» Прием заявок на конкурс «Триггер доброты» продлен до 15 октября

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