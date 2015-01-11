Южноуральские муниципалитеты получат 500 млн. руб. финансовой помощи

Города и районы Челябинской области, которые рискуют в текущих условиях недополучить ожидаемые доходы, получат дополнительную дотацию из регионального бюджета – 500 млн рублей будут распределены между 31 муниципалитетом.
«Дотация направляется на финансирование первоочередных расходов муниципальных образований в текущих условиях. Снижение доходов в ряде муниципалитетов произошло из-за недополучения налоговых и неналоговых доходов, а также в связи с ростом расходов на топливно-энергетические ресурсы и зарплаты бюджетникам», – говорится в сообщении.
Финансовую помощь получат 12 городских округов (Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Кыштымский, Локомотивный, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский) и 19 муниципальных районов (Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский).
https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouralskie-munitsipalitety-poluchat-500-mln-finansovoy-pomoschi_130514.html