2020-10-06YEKT12:00:00 | Губерния Прием заявок на конкурс «Триггер доброты» продлен до 15 октября Уже более 150 южноуральских школьников и педагогов поддержали конкурс «Триггер доброты» — конкурс толерантных проектов, адресованных семьям с детьми-инвалидами, который проводит Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце» при поддержке регионального министерства социальных отношений. В сентябре в рамках проекта во многих школах прошли уроки доброты с просмотром и обсуждением фильма «Традиции равнодушия», снятого общественниками три года назад, сообщает минсоцотношений.«Первыми на наш призыв приобщить подростков к взаимодействию с «особыми» детьми отреагировали отдаленные районы, следом и челябинские школы идею подхватили, — прокомментировала активность конкурсантов председатель «Открытого сердца» Елизавета Кириллова. — Мы ежедневно получаем массу звонков и писем. Например, на днях со мной связались педагоги школы № 59 Тракторозаводского района Челябинска. Их очень вдохновил наш фильм. Они обсудили его в старших классах, захотели помочь семьям с детьми-инвалидами. Сложным оказался вопрос, как правильно помочь. Я объяснила, что мамы оценят даже предложение сходить в магазин или оплатить коммунальные услуги. Дело в том, что при своевременной оплате услуг ЖКХ семьи с детьми-инвалидами получают 50-процентную компенсацию. Но сделать это вовремя удается не всегда».Организаторы «Триггера доброты» не устают общаться с каждым, кто к ним обратится, терпеливо разъясняют: «особые» дети — это такие же дети, но требующие более внимательного, бережного отношения. Многих ребятишек с ограничениями по здоровью не приглашают на дни рождения, у них крайне узок круг общения. При этом такие дети очень привязываются ко всем, кто проявляет дружеское участие. Мамы знают, как их особые дети тянутся к тем, кто появляется в их жизни: приходят почитать книгу, научить чему-то полезному, даже просто погулять во дворе, побыть в компании сверстников, дать почувствовать радость общения.Конкурс активно поддерживают родители детей с инвалидностью. Они обзванивают школы, рассказывают о проекте, объясняют: этот конкурс для обычных детей, подростков. Проект позволит им получить важный опыт милосердных поступков.«Чуть ли не каждый день мы слышим с экрана телевизора о том, что семью с ребенком-инвалидом не пустили в кафе, высадили из общественного транспорта или, того хуже, избили за то, что он не такой, как остальные, — поделилась мама ребенка с инвалидностью Екатерина Свяжина из Снежинска. — Многие дети, подростки с инвалидностью находятся за гранью обычной жизни, лишены общения, у них нет друзей. Гуляя по улице, они встречают косые взгляды прохожих или слышат, как их недостатки обсуждают. Когда такой ребенок приходит на детскую площадку, многие родители уводят своих детей. Если ты инвалид, то тебя жалко, но тебя как будто нет. Пора менять стереотипы. Люди с инвалидностью тоже хотят жить, наравне со всеми ходить в кино или театр, заниматься спортом, учиться в школе или вузе, иметь друзей. Я очень благодарна, что власть поддерживает инициативу общественников. Только объединившись, мы сможем вырастить неравнодушное поколение».Многих педагогов также заинтересовал проект. Они отмечают, что у подростков есть большой запрос на добрые поступки. Это довольно быстро проходит, и если школьник вовремя не получит должного опыта поддержать нуждающегося, то может вырасти черствым человеком.«В нашей школе учатся дети с особыми возможностями здоровья. Они включены в общие процессы, принимают посильное участие в школьных мероприятиях, им помогают старшеклассники, — рассказала заместитель директора школы № 1 села Миасского Красноармейского района Челябинской области Светлана Маклакова. — Мы, взрослые, заметили, что подростки, включенные в помощь «особым» детям, меньше подвержены агрессии, имеют иммунитет к вредным привычкам и негативным влияниям сомнительных компаний. И это подтверждает инспекция по делам несовершеннолетних. Такие ребята уже испытывают потребность сделать что-то хорошее и полезное. Безусловно, в этом огромная заслуга классных руководителей, которые всегда рядом, которые неустанно держат руку на пульсе, чтобы что-то подсказать, направить своих воспитанников дорогою добра. Это сплачивает детей и взрослых, растет их взаимопонимание. Поэтому мы с удовольствием включились в это движение».География участников конкурса «Триггер доброты» обширна: Сим, Златоуст, Нязепетровск, Чебаркуль, Пластовский, Агаповский районы, Озерск, Снежинск, Еманжелинск, Копейск, Еткуль, Аша, Касли и другие населенные пункты Южного Урала.По многочисленным просьбам, связанным с обилием организационных вопросов начала учебного года, организаторы продлили прием заявок до 15 октября. Справочную информацию о проведении конкурса можно уточнить по телефонам: 8-919-123-03-36, 8(351) 223-03-36. Все участники — и школьники, и педагоги — получат сертификаты и благодарственные письма. Победителей ждут грамоты и ценные призы.«Я также обращаю внимание педагогов, что конкурс «Триггер доброты» продлится всего три месяца. Но мы надеемся, что добрые дела в жизни его участников продолжатся, — добавила Елизавета Кириллова. — Ведь, как верно подметила одна из родительниц, по большому счету особые люди учат остальных быть нормальными».Напомним, для Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» конкурс «Триггер доброты» стал продолжением проектов «Шаг вперед» (в рамках которого студенты-волонтеры педагогического университета научились профессионально работать с семьями, воспитывающими детей с нарушениями интеллекта), «Инклюзия без границ» (позволившего открыть инклюзивную группу в челябинском детском саде № 40), «Ресурсный класс» (который существует на базе общеобразовательной школы № 109 г. Челябинска). AzAzA 2020-10-06YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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