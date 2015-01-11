2020-10-06YEKT12:00:00 | Губерния Челябинск вновь примет лучших фигуристов страны Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









С 22 по 27 декабря в челябинской арене «Трактор» состоится чемпионат России по фигурному катанию на коньках. В Москве состоялась отчетная конференция Федерации фигурного катания на коньках России, на которой делегаты признали работу ФФККР удовлетворительной и отметили, в том числе, безупречную организацию юниорского Гран-при по фигурному катанию, который прошел в сентябре 2019 года в Челябинске.«На высоком уровне прошли соревнования, организованные федерацией Челябинской области. Необходимо отметить тесное взаимодействие исполкома ФФККР и региональной федерации, активную поддержку органов исполнительной власти в организации и проведении на высоком уровне юниорского этапа Гран-при в Челябинске», – сообщается на официальном сайте ФФККР.Челябинск не в первый раз принимает у себя представительные соревнования по фигурному катанию на коньках. В январе и декабре 2016 года в Ледовой арене «Трактор» прошли первенство и чемпионат России. В 2019 году южноуральская столица впервые принимала у себя международные соревнования по этому виду спорта – Гран-при среди юниоров, в которых выступили более 100 спортсменов из 32 стран мира. Многочисленные иностранные гости, а также руководители ФФККР отметили высокую организацию этих соревнований. И именно тогда президент Федерации Александр Горшков сказал, что не исключает возможности доверить Челябинску проведение чемпионата России сезона-2020/2021.Окончательное решение в пользу Челябинска было принято по окончании чемпионата России-2019 в Красноярске. Он выиграл это право у Сочи.«Наш город безупречно провел этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Руководители Федерации фигурного катания на коньках России высоко оценили уровень организации соревнований. И у нас нет никаких сомнений в том, что и в этот раз соревнования на арене «Трактор» пройдут на самом высоком организационном уровне», – отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.Президент ФФККР Александр Горшков пояснил, что Федерация держит курс на расширение аудитории вида спорта, поэтому проводит турнир в разных городах страны: «Мы проводили чемпионаты России в Екатеринбурге, Саранске, Красноярске. В Москве фигурное катание и так очень любят, нужно продвигать спорт в регионах».Челябинск в третий раз в истории станет местом проведения чемпионата России по фигурному катанию на коньках. До этого турниры проходили в южноуральской столице в 1993 и 2016 годах. Согласно критериям ФФККР, национальный чемпионат является контрольным стартом при формировании состава на чемпионат Европы. Напрямую в заявку сборной попадают фигуристы, занявшие два первых места на национальном первенстве, обладателя третьей путевки определяет тренерский совет.Соревновательная часть традиционно проходит в три дня. В последний день турнира проводятся показательные выступления. Первые два дня отводятся на приезд спортсменов и официальные тренировки. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиС 22 по 27 декабря в челябинской арене «Трактор» состоится чемпионат России по фигурному катанию на коньках. В Москве состоялась отчетная конференция Федерации фигурного катания на коньках России, на которой делегаты признали работу ФФККР удовлетворительной и отметили, в том числе, безупречную организацию юниорского Гран-при по фигурному катанию, который прошел в сентябре 2019 года в Челябинске.«На высоком уровне прошли соревнования, организованные федерацией Челябинской области. Необходимо отметить тесное взаимодействие исполкома ФФККР и региональной федерации, активную поддержку органов исполнительной власти в организации и проведении на высоком уровне юниорского этапа Гран-при в Челябинске», – сообщается на официальном сайте ФФККР.Челябинск не в первый раз принимает у себя представительные соревнования по фигурному катанию на коньках. В январе и декабре 2016 года в Ледовой арене «Трактор» прошли первенство и чемпионат России. В 2019 году южноуральская столица впервые принимала у себя международные соревнования по этому виду спорта – Гран-при среди юниоров, в которых выступили более 100 спортсменов из 32 стран мира. Многочисленные иностранные гости, а также руководители ФФККР отметили высокую организацию этих соревнований. И именно тогда президент Федерациисказал, что не исключает возможности доверить Челябинску проведение чемпионата России сезона-2020/2021.Окончательное решение в пользу Челябинска было принято по окончании чемпионата России-2019 в Красноярске. Он выиграл это право у Сочи.«Наш город безупречно провел этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Руководители Федерации фигурного катания на коньках России высоко оценили уровень организации соревнований. И у нас нет никаких сомнений в том, что и в этот раз соревнования на арене «Трактор» пройдут на самом высоком организационном уровне», – отметил министр спорта Челябинской области.Президент ФФККР Александр Горшков пояснил, что Федерация держит курс на расширение аудитории вида спорта, поэтому проводит турнир в разных городах страны: «Мы проводили чемпионаты России в Екатеринбурге, Саранске, Красноярске. В Москве фигурное катание и так очень любят, нужно продвигать спорт в регионах».Челябинск в третий раз в истории станет местом проведения чемпионата России по фигурному катанию на коньках. До этого турниры проходили в южноуральской столице в 1993 и 2016 годах. Согласно критериям ФФККР, национальный чемпионат является контрольным стартом при формировании состава на чемпионат Европы. Напрямую в заявку сборной попадают фигуристы, занявшие два первых места на национальном первенстве, обладателя третьей путевки определяет тренерский совет.Соревновательная часть традиционно проходит в три дня. В последний день турнира проводятся показательные выступления. Первые два дня отводятся на приезд спортсменов и официальные тренировки. AzAzA 2020-10-06YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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