2020-10-06YEKT12:00:00 | Губерния Южноуральцы увидят шедевры из Третьяковской галереи Источник: министерство культуры Челябинской области









20 октября в Челябинском музее изобразительных искусств в рамках реализации национального проекта «Культура» открывается выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX - начала ХХ века» из крупнейшей сокровищницы русского искусства. Уже вечером, после вернисажа, челябинцы смогут увидеть шедевры Левитана, Шишкина и Саврасова.Выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX - начала ХХ века» представляет живописную мозаику жизни русского народа, созданную знаменитыми художниками – Василием Перовым, Илларионом Прянишниковым, Владимиром Маковским, Алексеем Саврасовым, Исааком Левитаном, Иваном Шишкиным, Константином Коровиным.Экспозиция, объединившая 33 шедевра из Третьяковской галереи, переносит зрителя более чем на сто лет назад, в Россию рубежа XIX-XX веков. «Именно этот пленительный образ ушедшей России, с ее людьми, бытом и нравами, предстает во всем многообразии и красоте», – рассказала куратор выставки, заведующая отделом живописи второй половины XIX - начала ХХ века, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения Ольга Атрощенко.Великолепные бытовые сцены, такие как знаменитая картина Владимира Маковского «На бульваре», соседствуют на выставке с образцами пейзажной живописи, например, с шедевром Исаака Левитана «Весна. Большая вода». Художники утверждают глубокую связь природы с характером русского человека, но каждый из мастеров отражает это по-своему. Божественной тишиной и светлой грустью наполнены пейзажи Исаака Левитана. Для Ивана Шишкина природа – это могучая стихия, ода сильной русской душе.«Конец октября будет весьма насыщен культурными событиями, – отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, – 20 октября у нас открывается выставка Третьяковской галереи, 22 октября – выставка Музея Московского Кремля, и также 22-го мы проводим фестиваль Юрия Башмета».Выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX – начала XX века» из Государственной Третьяковской откроется для посетителей с 18.00 часов 20 октября. Источник: министерство культуры Челябинской области20 октября в Челябинском музее изобразительных искусств в рамках реализации национального проекта «Культура» открывается выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX - начала ХХ века» из крупнейшей сокровищницы русского искусства. Уже вечером, после вернисажа, челябинцы смогут увидеть шедевры Левитана, Шишкина и Саврасова.Выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX - начала ХХ века» представляет живописную мозаику жизни русского народа, созданную знаменитыми художниками – Василием Перовым, Илларионом Прянишниковым, Владимиром Маковским, Алексеем Саврасовым, Исааком Левитаном, Иваном Шишкиным, Константином Коровиным.Экспозиция, объединившая 33 шедевра из Третьяковской галереи, переносит зрителя более чем на сто лет назад, в Россию рубежа XIX-XX веков. «Именно этот пленительный образ ушедшей России, с ее людьми, бытом и нравами, предстает во всем многообразии и красоте», – рассказала куратор выставки, заведующая отделом живописи второй половины XIX - начала ХХ века, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения.Великолепные бытовые сцены, такие как знаменитая картина Владимира Маковского «На бульваре», соседствуют на выставке с образцами пейзажной живописи, например, с шедевром Исаака Левитана «Весна. Большая вода». Художники утверждают глубокую связь природы с характером русского человека, но каждый из мастеров отражает это по-своему. Божественной тишиной и светлой грустью наполнены пейзажи Исаака Левитана. Для Ивана Шишкина природа – это могучая стихия, ода сильной русской душе.«Конец октября будет весьма насыщен культурными событиями, – отметил министр культуры Челябинской области, – 20 октября у нас открывается выставка Третьяковской галереи, 22 октября – выставка Музея Московского Кремля, и также 22-го мы проводим фестиваль Юрия Башмета».Выставка «Русская жизнь. Живопись второй половины XIX – начала XX века» из Государственной Третьяковской откроется для посетителей с 18.00 часов 20 октября. AzAzA 2020-10-06YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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