Проект из Миасса стал финалистом акселератора федеральной программы «100 городских лидеров 2020»

Проект создания образовательной урбанистики «Точка притяжения – Юность» вошел в число 27 финалистов акселератора программы Агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров-2020». Его цель – создание образовательной и рекреационной урбанистики вокруг ключевого учреждения дополнительного образования города – Дома детского творчества, сообщает пресс-служба Центра городских компетенций АСИ.«Точка притяжения – Юность» – это многофункциональный продукт, обеспечивающий дружелюбное образовательно-досуговое пространство и включающий в себя несколько зон: амфитеатр, игровые «умные площадки», зеленую и спортивную зоны, а также парковку. Проект позволит создать в жилом микрорайоне, где пересекаются пути всех жителей округа, новый формат благоустройства. В разработке концепции участвовали все заинтересованные стороны: родители, представители бизнеса, люди с ограниченными возможностями здоровья и другие.«Благодаря реализации нашего проекта станет возможным увеличить охват детей дополнительным образованием и заинтересовать их здоровым образом жизни. Кроме того, сама концепция проекта легко масштабируема для исполнения в моногородах России», – отмечают авторы проекта.Всего в акселераторе участвовало 36 проектов, призванных сделать жизнь горожан более комфортной. Большинство из них уже реализуется на территориях командами-участниками по четырем трекам: «Дети в городе», «Исторический город», «Креативный кластер», «Умный город». Они получили финальную экспертизу, а также предложения о дальнейшем партнерстве и финансировании от более чем 60 экспертов – представителей федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций и институтов развития, частных инвесторов, образовательных организаций, крупных ритейл-сетей и девелоперов.С 15 октября стартует народное голосование за лучший проект среди финалистов программы «100 городских лидеров-2020». Поддержать проект по созданию образовательной урбанистики «Точка притяжения – Юность» можно будет по ссылке.