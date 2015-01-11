В Челябинской области пройдет грандиозный танцевальный марафон

В Челябинской области пройдет грандиозный народный перепляс – концерты народного танца пройдут в 11 городах и селах Южного Урала.

Проект «Уральский перепляс представляет» пройдет с 10 октября по 21 ноября. Выступления лучших коллективов Южного Урала увидят зрители Катав-Ивановска, Кунашака, Уйского, Мирного, Миасса, Сатки, Пласта и других городов и сел.

В программе концертов – выступления любительских танцевальных коллективов Челябинской области: «Вольный ветер» (Магнитогорск), «Родничок» (Озерск), «Аллегро» (Коркино), «Ах, Ванечка!» (Челябинск), « Станица» (с. Миасское), «Уралым» и «Алые паруса» (Миасс) и других.

Значительная часть концертов состоится на обновленных площадках, чтобы еще раз продемонстрировать зрителям улучшения и дать возможность оценить результаты работы, проделанной правительством области.

«Мы пока не осознаем, каковы последствия полугодового периода самоизоляции для подростков, которые были вынуждены прекратить занятия в кружках и секциях. Наш проект, и это подтверждают руководители коллективов – участников, дает мощный стимул для ребят в возрасте от 14 до18 лет вернуться к активным занятиям, включиться в интенсивный репетиционный и творческий процесс», – рассказала директор Фонда развития народного танца Ольга Палей.

По ее мнению, для Челябинской области народный танец может стать культурным брендом для привлечению туристов из других регионов.

Организатором концертов выступает Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-proydet-grandioznyy-tantsevalnyy-marafon_130518.html