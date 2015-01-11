» Благотворительный аукцион #ДоброТрактор собрал 457 тысяч рублей

7 октября – Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. В рамках акции челябинский хоккейный клуб «Трактор» вышел на лёд в особенной форме. Номера и фамилии на майках игроков выполнены «доброшрифтом» – его создали 33 ребенка с ДЦП, подопечные фонда «Подарок Ангелу». После матча «Трактор» – «Куньлунь Ред Стар» в фойе Ледовой арены прошёл благотворительный аукцион.На аукционе с молотка ушли 34 особенных джерси, в которых челябинцы обыграли китайский коллектив – белая форма с нанесёнными номерами и фамилиями #Доброшрифтом, а также рисунками детей. Всего было собрано 457 тысяч рублей. Самым дорогим лотом стал свитер Понтуса Оберга, за который болельщики отдали 51 тысячу рублей. Участие в акции принял и президент хоккейного клуба, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он оставил свой автограф на форме, где также оставили подписи все игроки команды. Еще одним лотом стал хоккейный свитер с автографом Артемия Панарина. Все собранные средства будут направлены на поддержку людей с церебральным параличом.
Источник: «Трактор»