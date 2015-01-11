» Благотворительный аукцион #ДоброТрактор собрал 457 тысяч рублей

В министерстве социальных отношений Челябинской области подвели итоги регионального этапа XI Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе — детство». Лучшие материалы направят на всероссийский этап конкурса, победителей которого назовут в ноябре 2020 года. Церемония награждения будет приурочена ко Всемирному дню ребенка, сообщает минсоцотношений.

На всероссийском конкурсе «В фокусе — детство» Челябинскую область представят работы журналистов: Антоновой Алены и Дмитрия Денбиря («Преодолей себя»), Анны Ворончихиной («ДЦП не приговор»), Анны Давыдовой («В мастерской счастья»), Дмитрия Денбиря и Владислав Гауцеля («Семья Никитиных»), Анастасии Копыловой («Как исполняются особые мечты челябинской первоклашки и ее родителей»), Надежды Красниковой («Чужих детей не бывает», «Матвею нужна помощь»), Натальи Мавриной («Георгий и Владислав Готфрид. Такие же, как все»), Анны Могулевой («Детский травматизм. Мы в силах спасти и помочь»), Полины Персичкиной («Всё решаемо, если мы вместе»), Никиты Сафонова «(«Ребенок счастлив, когда его любят»), Ольги Стариковой («До здоровья — пару шагов»), Ивана Франчука («БлагоДАРИТЕЛИ»).«От всей души благодарим всех журналистов, кто принял участие в творческом конкурсе. С каждым годом представителей средств массовой информации, которые поднимают социальные проблемы, становится все больше. В этом году мы получили разножанровые и разноплановые работы. Больше всего материалов о многодетных семьях, приемных семьях, а также интеграции людей с ограниченными возможностями в социум. Поздравляем всех авторов работ, получивших право представлять Челябинскую область на всероссийском этапе, желаем победы и дальнейших творческих успехов», — поделилась впечатлениями председатель жюри регионального конкурса «В фокусе — детство», министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.Организаторами конкурса выступают Фонд поддержки детей и Союз журналистов России. Партнеры конкурса — АНО «Национальные приоритеты», Детское творческое объединение ЮНПРЕСС, Альянс независимых региональных издателей, АРС-ПРЕСС. Информационную поддержку конкурсу оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.Отметим, что Челябинская область регулярно входит в ТОП-5 регионов по количеству заявок на региональном этапе конкурса. Ежегодно журналисты региона числятся в списках победителей конкурса. Только в прошлом году четыре работы южноуральских представителей СМИ были отмечены дипломами и специальными наградами оргкомитета конкурса. Подробнее